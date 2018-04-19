Девочка до смерти напугала маму, и опять виновата Свинка Пеппа

Трехлетняя девочка жутко напугала маму, сказав в сливное отверстие ванной: «Привет, Джорджи!». Все дело в том, что это фраза из фильма ужасов «Оно», где злодейский клоун жил именно в канализации, куда он и утащил мальчика по имени… ну вы поняли. Девочка об этом, конечно, не знала, она-то здоровалась с игрушкой свинки Джорджа из «Свинки Пеппы»!

Мама девочки (Брианна) фильм смотрела и, когда утром услышала от своей малышки именно эту фразу, похолодела. Ей стоило больших усилий проявить мужество и заглянуть в раковину, где в сливном отверстии оказался не жуткий клоун или мертвый мальчик, а всего лишь сломанная игрушка брата Пеппы — Джорджа.

Судя по всему, девочка просто уронила его туда некоторое время назад, а теперь «нашла» и решила поздороваться. И так уж вышло, что она решила использовать сокращенное имя персонажа, и этим до ужаса испугать свою маму. Правда, когда мама отсмеялась и успокоилась, ее ждал еще один сюрприз.

Когда они вынули игрушку, оказалось, что у нее нет ног. Брианна спросила дочь, куда же делись ноги Джорджа. А та ответила: «Их кто-то съел». По сюжету фильма у мальчика Джорджа клоун откусывает руку, прежде чем утащить его в канализацию. Так что, думаем, хоть это все и странные совпадения, маму дочка испугала надолго!

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