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Ирак готов передать России детей, чьи матери содержатся в тюрьмах
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Ирак готов передать России детей, чьи матери содержатся в тюрьмах 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Власти Ирака не возражают против передачи России детей, чьи матери содержатся в тюрьмах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
По ее словам, в настоящий момент в тюрьмах Багдада содержатся от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство, и более 100 детей.
"Иракская сторона выражает готовность пойти на встречу, если находящиеся под следствием или уже осужденные российские гражданки сами инициируют передачу своих детей родственникам в России", — добавила она.
По словам Захаровой, в случае установления российского гражданства у этих женщин, посольство России в Ираке обеспечит полное соблюдение их прав.
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