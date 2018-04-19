Ирак готов передать России детей, чьи матери содержатся в тюрьмах

Власти Ирака не возражают против передачи России детей, чьи матери содержатся в тюрьмах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

По ее словам, в настоящий момент в тюрьмах Багдада содержатся от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство, и более 100 детей.

"Иракская сторона выражает готовность пойти на встречу, если находящиеся под следствием или уже осужденные российские гражданки сами инициируют передачу своих детей родственникам в России", — добавила она.

По словам Захаровой, в случае установления российского гражданства у этих женщин, посольство России в Ираке обеспечит полное соблюдение их прав.