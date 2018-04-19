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Ефимов прокомментировал идею запретить перевозку детей в колясках в метро
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Ефимов прокомментировал идею запретить перевозку детей в колясках в метро 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Инициатива запретить перевозку ребёнка в коляске в метрополитене может негативно отразиться на большом количестве родителей, не имеющим автомобиля и пользующимся метро в качестве основного транспорта для передвижения с детьми по городу, сказал ТАСС первый заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов («Единая Россия»).
Парламентарий обратил внимание, что в действующих правилах поведения в метро действительно запрещено перевозить ребёнка в коляске на эскалаторе.
Однако это обстоятельство, по словам Ефимова, не означает, что родители должны полностью отказаться от использования детской коляски в метро.
Первый зампред транспортного Комитета палаты отметил, что существуют много людей без автомобиля и которые при перемещениях по городу с детьми пользуются метро.
Виталий Ефимов также предложил обсудить инициативу Минтранса с представителями родительского сообщества.
Ранее в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещён разработанный Минтрансом проект приказа об утверждении правил пользования метрополитеном, который в том числе предусматривает запрет на провоз детей в колясках.
Как сказано в документе, пассажирам на эскалаторах, в вагоне поезда, станциях и межстанционных переходах, запрещается перевозка детей в детских колясках.
Кроме того, в правилах содержится обязательство пассажиров уступать места пожилым людям, инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
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