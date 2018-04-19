В Москве оставшийся со старшим братом двухлетний ребенок утонул в пруду

По ее словам, в четверг женщина с двумя сыновьями двух и шести лет направилась в школу искусств за старшей дочерью. Женщина зашла в здание и оставила детей на детской площадке, и через непродолжительное время старший мальчик прибежал к маме и сообщил, что младший брат упал в искусственный пруд.

"Подбежав к воде, женщина вытащила ребенка, который уже не подавал признаков жизни. По данному факту организована доследственная проверка", — сказала Иванова.