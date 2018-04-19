В Москве двухлетний ребенок утонул в искусственном пруду

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Двухлетний ребенок утонул в искусственном пруду около школы искусств на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

"19 апреля женщина с двумя сыновьями 2 и 6 лет направилась в школу искусств за старшей дочерью. Женщина зашла в здание и оставила детей на детской площадке и через непродолжительное время 6-летний мальчик прибежал к маме и сообщил, что младший брат упал в искусственный пруд", — сообщила Иванова.

Прибежав к пруду, женщина вытащила ребенка, однако спасти его не удалось.

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.