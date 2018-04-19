Что делать, если не хочется взрослеть

«Замуж я никогда особо не стремилась. Отношения интересуют, детей люблю. А вот создавать семью, заводить собственных малышей пока не хочется. У меня есть своя квартира, но я решила, что жить с моими такими классными, неконфликтными и разносторонними родителями намного лучше и веселее. Мы совместно ведем домашнее хозяйство, в равных частях вкладываемся в семью, помогаем друг другу. Когда я сменила работу на не привязанную к офисному креслу, у меня словно крылья выросли: я стала много путешествовать, знакомилась с интересными людьми, и дома меня всегда ждали.

Вроде бы возраст, надо замуж выходить, детей рожать, осваивать новые роли… Но не хочется совершенно. Хочется по-своему наслаждаться жизнью, учиться, путешествовать… И к родителям меня всегда тянет, там всегда хорошо, там не надо себя ломать. Скажите, стоит ли мне или моим родителям волноваться, что я застряла в прошлом?» Лена, 34 года.

На Ленин вопрос мы ответим чуть позже, а пока поговорим о детстве в целом. А заодно узнаем, почему наше детство стало длиться дольше? Детство — один из сложных этапов развития: в это время мы приобретаем миллион навыков и знаний, радуемся каждой мелочи и совершенно по-другому ощущаем время (приятные моменты растягиваются надолго).

Но все в нашем мире меняется. В том числе и периодизация развития.

Давайте проследим, как выглядело детство в разные эпохи.

Французский историк Филипп Ариес проводил исследование изобразительного искусства Средневековья. Его интересовало, «как в ходе истории в сознании художников, писателей и ученых складывалось понятие детства и чем оно отличалось в различные исторические эпохи». Ему удалось узнать, что до XIII века детство на картинах практически не изображалось. Детские образы встречались лишь в религиозной живописи в виде ангелов и младенца Иисуса . Реальных же детей не изображали. Очевидно, не считали их за личностей. Если все-таки дети и были на картинах, то выглядели они как уменьшенные взрослые. А в средневековой Германии слово «ребенок» вообще считалось синонимом слова «дурак». Словом, малоценным было понятие детства. И лишь в XVII веке на полотнах художников стали появляться портреты реальных детей, пока только высших слоев общества.

Отдельно Ариес изучал одежду детей. В Средние века, только ребенок вылезал из пеленок, его тут же одевали в уменьшенную копию костюма взрослого человека соответствующего социального положения. На картинах XVI–XVII веков появляется детская одежда, отличающаяся от взрослой. А вот в крестьянских семьях взрослые и дети одевались одинаково.

Ф. Ариес пишет: «Формирование детского костюма стало внешним проявлением глубоких внутренних изменений отношения к детям в обществе — теперь они начинают занимать важное место в жизни взрослых».

Поговорим об учебе. Простые люди в Средневековье своих детей, примерно до 6 лет, особо ничему не учили, потому что в любой момент ребенок мог умереть. Младенческая смертность до XIV века достигала 30–35%. Лишь после эпидемии чумы улучшилась медицина и люди стали больше обращать внимания на гигиену.

Взрослели дети в то время быстро. В 6–7 лет их учили основным навыкам родителей. В 10–11 — отдавали в подмастерья, в 13–14 «дети» уже работали на уровне взрослых, а в 17–18 стремились отделиться от родственников и создать собственную семью.

Обучение в состоятельных семьях начиналось раньше — с 2–3 лет. Ф. Ариес приводит в пример детские занятия Людовика XIII (начало XVII века). В полтора года он пел и играл на скрипке. Когда ему исполнилось 3 года, он принимал участие в праздновании Рождества 1604 года, в этом же возрасте научился читать, а в 4 — писать. В 6 лет хорошо играл в шахматы и теннис, отгадывал загадки и шарады. В 7 лет его детство резко закончилось. Он переоделся во взрослую одежду и стал изучать охоту, стрельбу, верховую езду, посещать театр и коллективные игры совместно со взрослыми.

Кстати, у знатных лиц, так же как и у крестьян, считалось, что в 17 лет пора прощаться с детскими забавами и становиться ответственными, серьезными людьми.

Множество людей сотни лет жили по такому сценарию — рождались, играли, учились, создавали семьи, старели и умирали. В XX веке все изменилось кардинально — войны, революции, социальные протесты, технологические и экономические новшества… Все это свалилось на людей неожиданно и в первую очередь повлияло на неокрепшие умы, на подрастающих детей.

Мы оглянуться не успели, как все «интересности» стали расти в геометрической прогрессии — новые профессии, курсы повышения квалификации, курсы саморазвития, курсы овладения различными навыками, стремительно развивающаяся инфраструктура, возможность путешествий, интернет как источник любых знаний в любой момент! А со сколькими людьми из разных стран появилась возможность познакомиться, переписываться, ездить в гости, узнавать традиции, национальную кухню! Как говорит моя подруга: «Сейчас столько всего интересного — не знаешь, за что схватиться. А раньше приличной девушке выйти-то некуда было, кроме как замуж».

Все эти новшества ведут к тому, что желание создать семью уходит на второй план. Подросшие дети не стремятся безотлагательно повторять путь родителей, а ищут себя, больше и дольше учатся, путешествуют, и даже работающие дети не все желают съезжать от родителей — это удобно и выгодно.

Почему еще нам стало сложно взрослеть?

Средства труда. Психолог Д. Б. Эльконин считает: «Детство — это невозможность включить ребенка в систему общественного воспроизводства». К примеру, в отдаленных африканских племенах дети рано включаются в быт. Двухлетние малыши уже умеют поддерживать костер и заботиться о младших братишках и сестренках. Нашим же детям приходится осваивать большее количество навыков, и поэтому природа растягивает время для обучения.

Физиология мозга. Данные МРТ мозга и психологические исследования показывают: процесс взросления мозга действительно замедляется. У многих молодых людей некоторые зоны работают дольше, чем у их ровесников, рожденных ранее. Это так называемые участки молодости, ответственные за быстрое принятие решения, авантюризм, хорошую адаптацию.

Знает несколько языков, путешествует, преподает в России, Болгарии и Южной Корее. А сколько всего интересного расскажет, если с ним за одним столом окажешься! Иногда он мне студента-авантюриста напоминает, которому все горы по плечу.

Гормоны. Многие ученые доказывают: и выработка возрастных гормонов у человека XXI века растянулась во времени. Да так, что у многих теперь формирование тела заканчивается не к 17–18 годам, а к 21, а то и к 25 годам. И в этом нет никакого нарушения. Все это — эволюция.

Пришла пора ответить на главный вопрос письма: «Стоит ли волноваться, что я застряла в прошлом?»

Конечно же, нет. Если вам и вашим родителям при этом комфортно, если вы живете полной, насыщенной жизнью и вам психологически всего хватает, то волноваться нет смысла. Сейчас возрастные периоды удлиняются — это обыкновенный закон эволюции. В конце концов, с природой не поспоришь. А встретить свою судьбу вы еще успеете. И когда захотите создать семью, вы это почувствуете. Сами и без советчиков.

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