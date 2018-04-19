Эксклюзив: мальчик с видео «Белых касок» приехал в больницу, где его снимали

В сирийской больнице, ставшей съемочной площадкой для постановочного видео о химической атаке, один из участников того ролика 11-летний мальчик на месте показал, как все происходило. Ребенок в деталях рассказал, что боевики делали с ним и остальными детьми, имитируя последствия отравления. Смотрите эксклюзивные кадры с «точки», которые теперь становятся документальным свидетельством обмана.

Отлично знал это название и 11-летний Хасан Диаб. Когда боевики всем сказали бежать на «точку», голодный ребенок думал, может, привезли гуманитарную помощь — накормят. Но все оказалось иначе.

Мальчик вместе с папой в окружении военных идет по коридорам больницы. Хасан и его отец, здесь впервые после 7 апреля, когда это приемное отделение стало съемочной площадкой ролика «Белых касок», о якобы химической атаки правительственных сил. На видео сам Хасан узнает себя — ребенку якобы оказывают первую помощь, брызгают в рот из ингалятора, поливают водой. Реквизит, что использовался в этой постановке все еще на месте — тот самый шланг, из которого мнимых пострадавших обливали водой.

"Вот из этого шланга меня поливали, а потом посадили на кушетку. Вокруг меня бегали люди, я их не знал. Мне было страшно. Я не понимал, что происходит", — рассказывает о пережитом Хасан Диаб.

Когда съемка завершилась, мокрого и перепуганного ребенка отвели на второй этаж.

"Вот тут они сказали мне сидеть, дали фиников, печенья и немного риса", — продолжает рассказ 11-летний сирийский ребенок.

Вскоре в больнице появился отец Хасана. Он знал, что ребенок там, но увидев сына, успокоился.

"Я думал, с ним что-то случилось серьезное. Но когда я пришел, мне просто отдали Хасана и сказали, что мы можем идти домой, все в порядке", — подчеркивает отец мальчика Омар Диаб.

И действительно, больным, а там более отравившимся химикатами, ребенок не выглядит. Да и сам на здоровье не жалуется, чувствует себя прекрасно, лишь немного растерян — ведь к такому вниманию он не привык.