Анна Кузнецова выступила против запрета перевозить детей в колясках в метро

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что попросит Минтранс России разъяснить цели предложенного метрополитенам страны запрета перевозить детей в детских колясках. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена. Отметим, что на федеральном портале нормативно-правовых актов появились типовые правила пользования метрополитеном. Документ находится на стадии публичного обсуждения и экспертизы. В подпункте 7 пункта 51 новых правил сказано, что «пассажирам, находящимся в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах, запрещается перевозить детей в детских колясках».

Мною будут направлены обращения руководству Минтранса России с целью разъяснения предлагаемых запретительных мер, так как они, как минимум, создадут неудобства родителям с малолетними детьми, как максимум, нарушат конституционные права граждан на свободу передвижения,

уверена Анна Кузнецова.

Она надеется, что руководители метрополитенов страны не будут включать данный пункт в правила пользования подземкой и учтут интересы пассажиров с маленькими детьми и колясками. Анна Кузнецова уверена — запрет не позволит создать благоприятные и комфортные условия для данной категории людей.

Предлагаемые меры, наоборот, создают потенциальную угрозу. Малышей в переполненном вагоне метро, вне коляски, могут затолкать другие пассажиры, они могут упасть и потеряться в толпе, а также случайно выйти на остановке. Находясь вне коляски на платформе или в межстанционных переходах, дети также подвергаются серьезной опасности,

отмечает омбудсмен.