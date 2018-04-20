Анна Кузнецова выступила против запрета перевозить детей в колясках в метро 

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что попросит Минтранс России разъяснить цели предложенного метрополитенам страны запрета перевозить детей в детских колясках. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена. Отметим, что на федеральном портале нормативно-правовых актов появились типовые правила пользования метрополитеном. Документ находится на стадии публичного обсуждения и экспертизы. В подпункте 7 пункта 51 новых правил сказано, что «пассажирам, находящимся в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах, запрещается перевозить детей в детских колясках».
Мною будут направлены обращения руководству Минтранса России с целью разъяснения предлагаемых запретительных мер, так как они, как минимум, создадут неудобства родителям с малолетними детьми, как максимум, нарушат конституционные права граждан на свободу передвижения,
уверена Анна Кузнецова.
Она надеется, что руководители метрополитенов страны не будут включать данный пункт в правила пользования подземкой и учтут интересы пассажиров с маленькими детьми и колясками. Анна Кузнецова уверена — запрет не позволит создать благоприятные и комфортные условия для данной категории людей.
Предлагаемые меры, наоборот, создают потенциальную угрозу. Малышей в переполненном вагоне метро, вне коляски, могут затолкать другие пассажиры, они могут упасть и потеряться в толпе, а также случайно выйти на остановке. Находясь вне коляски на платформе или в межстанционных переходах, дети также подвергаются серьезной опасности,
отмечает омбудсмен.
Анна Кузнецова считает странным вводить подобные запреты во время десятилетия детства. объявленного недавно президентом России Владимиром Путиным. Она предложила Минтрансу разработать альтернативные меры, которые бы позволили родителям с детьми в колясках беспрепятственно пользоваться метрополитеном. Кстати, в проекте правил отмечается, что они должны начать действовать со дня вступления в силу федерального закона «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», то есть 29 декабря 2018 года. Отметим, что в правилах московского метрополитена также есть пункты о детских колясках. Пассажиры могут перевозить их бесплатно. А вот сажать в коляску ребенка во время поездки на эскалаторе запрещено. Фото: shutterstock.com