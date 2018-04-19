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Кузнецова попросила пересмотреть запрет на использование колясок в метро
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Кузнецова попросила пересмотреть запрет на использование колясок в метро 

Российская Газета 11 минут назад
Фото: Российская Газета
«Данная норма является избыточной и противоречит здравому смыслу», — передает пресс-служба слова Уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.
По мнению детского омбудсмена, в то время, когда в стране ведется работа по созданию благоприятных, комфортных и в том числе безопасных условий для семей с детьми, подобные нормы, наоборот, создают потенциальные угрозы.
Очевидно, что в переполненном вагоне метро малыш в коляске находится в большей безопасности. Маленького ребенка легко не заметить и толкнуть, он может упасть или случайно выйти вместе с толпой на остановке. В переходах тоже безопаснее везти ребенка в коляске, а не вести за руки или нести на руках.
"Особенно удивляет введение данной новации в старт объявленного президентом Десятилетия детства, когда государством предлагаются беспрецедентные меры по поддержке рождаемости, направленные на исправление непростой демографической ситуации", — заметила Анна Кузнецова.
Тем не менее, детский омбудсмен поддерживает существующий запрет на перевозку детей в коляске на движущемся эскалаторе. С точки зрения безопасности, это вполне логично. То же самое касается и лифтов — не стоит везти ребенка в лифте в коляске, лучше взять его на руки.
Анна Кузнецова уверена, что разработчикам стоит доработать предложенные правила и предложить альтернативные меры, чтобы гарантировать родителям с маленькими детьми безопасное и беспрепятственное передвижение в метро. С этой просьбой она намерена обратиться в Минтранс России.
"Выражаю надежду, что власти регионов, где есть подземка, при разработке собственных правил будут исходить в первую очередь из законных интересов граждан, и учитывать особенности, прежде всего, не региона, а пассажиров с маленькими детьми и колясками", — добавила Кузнецова.
Справедливости ради стоит отметить, что новые правила также обяжут пассажиров уступать места пассажирам с детьми, беременным женщинам, инвалидам и пожилым людям. Приказ должен вступить в силу 29 декабря 2018 года.
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Женский форум  Ещё 7 источников 
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