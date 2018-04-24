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Кузнецова призвала внести в типовые положения метрополитена помощь маломобильным гражданам
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Кузнецова призвала внести в типовые положения метрополитена помощь маломобильным гражданам 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала внести в типовые положения метрополитена создание групп помощи маломобильным гражданам, которые бы помогали пассажирам с детьми при ограничении использования детских колясок в подземке. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».
"Необходимо, чтобы в метро, и в типовые положения это было внесено, были специальные группы помощи маломобильным категориям граждан, которые бы помогали, если это признано по технике безопасности необходимым, сложить эту коляску", — сказала Кузнецова.
"Если мы добавляем такую корректировку (об ограничении провоза детей в метро в детских колясках), нужно, чтобы были группы специальной помощи для маломобильных категорий граждан", — подчеркнула омбудсмен.
Кузнецова отметила, что в московском метро такие группы помощи есть, но это не отражено в типовых положениях, используемых региональными метрополитенами. «Нужно, чтобы это стало нормой», — заключила она.
19 апреля на федеральном портале нормативно-правовых актов был размещен проект приказа Минтранса об утверждении типовых правил пользования метрополитеном, которые предусматривают запрет на перевозку детей в детских колясках, в частности в вагонах метро, на эскалаторах, станциях и в межстанционных переходах. Кузнецова направила в Минтранс запрос с просьбой разъяснить цели предлагаемого запрета на перевозку детей в детских колясках в метро.
Впоследствии в проект приказа были внесены корректировки, в соответствии с которыми запрет на провоз детей в детских колясках предусматривается на эскалаторах метрополитена, при входе в вагон и выходе из вагона.
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Женский форум  Ещё 16 источников 
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