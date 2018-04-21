Минтранс передумал запрещать перевозить в метро детей в колясках

Минтранс отказался от планов запретить перевозку детей в метро с помощью детских колясок, следует из актуального измененного проекта новых федеральных правил пользования метрополитенов, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в документе, запрет на перевозку детей в детских колясках сохраняется при нахождении на эскалаторе, а также во время входа в вагон метро и выхода из него — в этих случаях ребенка действительно надо будет брать на руки. Во всех остальных случаях он вправе находиться в детской коляске.