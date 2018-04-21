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Минтранс передумал запрещать перевозить в метро детей в колясках
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Минтранс передумал запрещать перевозить в метро детей в колясках 

Российская Газета 21 апреля 2018
Фото: Letidor.ru
Минтранс отказался от планов запретить перевозку детей в метро с помощью детских колясок, следует из актуального измененного проекта новых федеральных правил пользования метрополитенов, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как отмечается в документе, запрет на перевозку детей в детских колясках сохраняется при нахождении на эскалаторе, а также во время входа в вагон метро и выхода из него — в этих случаях ребенка действительно надо будет брать на руки. Во всех остальных случаях он вправе находиться в детской коляске.
Первоначальная версия документа, в которой этот запрет фигурировал, вызвала широкую общественную критику. Так, против этой идеи выступили детский омбудсмен Анна Кузнецова и ряд депутатов Государственной думы.
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