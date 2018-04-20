Многодетный отец расстроился из‐за появления на свет 14 сына

В большом американском семействе Джей и Катери Швандт из штата Мичиган родился 14‐й по счету мальчик. Родители не стали узнавать пол малыша заранее, чтобы не нарушать семейных традиций. Тем не менее, отец немного расстроился, ведь остальные 13 детей тоже являются мальчиками, сообщила газета «Известия» со ссылкой на агентство Associated Press

Сообщается, что Джей и Катери Швандт не решились нарушать давние семейный традиции и не обращались за консультацией к специалистам, чтобы заранее определить пол будущего ребенка.

По словам многодетного отца, он давно мечтал о девочке, однако вместе с тем его 13 сыновей все равно обрадовались появлению на свет нового младшего брата.

По словам многодетной матери, ей не сложно воспитывать такое количество детей, так как она сама

когда-то ребенком в большой семье. Новому члену семейства Швандт пока еще не выбрали имя, пишет «Газета.ru»