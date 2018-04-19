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У родителей 13 сыновей вновь родился мальчик
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У родителей 13 сыновей вновь родился мальчик 

News.ru 32 минуты назад
У Джей и Катери Швандт, родителей 13 сыновей, родился 14-й мальчик. Очередное пополнение в семье, проживающей в штате Мичиган (США), случилось 18 апреля, пишет Associated Press.
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