Короткие, но очень поучительные истории из жизни

1. Вчера я стал свидетелем того, как один мой коллега подшучивал над другим из-за того, что у него еще нет своего автомобиля, и ему приходится добираться на работу в общественном транспорте. А полчаса спустя он при мне по телефону просил своего кредитора об отсрочке.

2. Вчера я сказал своей пациентке, что у нее будет сын. Она обрадовалась, и потом я добавил, что мальчик родится с деформациями руки. Она минуту подумала, а потом тихонько сказала: «Я всегда знала, что мой ребенок будет особенным».

3. Вчера моя подруга рассказывала мне, как трудно ей было пережить смерть своей дочери. Девушка погибла в аварии, и после этого жизнь ее мамы превратилась в ад. Она плакала целыми днями и никак не могла справиться с шоком от потери ребенка. Но однажды ей приснился сон: маленькая девочка несла 2 невероятно больших ведра. Сразу было заметно, что ей очень тяжело. Тогда моя подруга спросила у малышки: «Что у тебя в ведрах?», а та ей ответила: «Это твои слезы, мам». После этого она успокоилась, смирилась с потерей и старалась больше никогда не плакать.

4. Вчера, после 5 лет в браке, я решила рассказать своему мужу о том, из-за чего на моих запястьях появились шрамы. Он улыбнулся мне в ответ и сказал: «Любимая, всякое бывает, я все понимаю. Главное, что наша любовь спасла нас».

5. Вчера я понял, что последние 6 лет я был жутким эгоистом — всегда думал только о себе. Но вот теперь, когда она собрала свои вещи и ушла, я не могу думать больше ни о ком, только о ней…

6. Вчера мой 5-летний сын попросил меня поиграть с ним в машинки. И когда я согласился, он выглядел очень удивленным. В этот момент я с ужасом понял, что мой ребенок и не надеялся на такой ответ — он ожидал услышать привычное «нет».