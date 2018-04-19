На самом деле мир намного ярче, чем вы привыкли его видеть! 

Фотографии, которые говорят больше, чем слова
Мальчик играет на похоронах своего учителя
Мама с ребенком в ожидании продовольственной помощи
Счастливая пожилая пара
Такие разные родные братья
14-летняя охотница в Монголии
Шаолиньские монахи
Слезы солдата перед отправкой на службу
Пожилая женщина (Вьетнам)
100 000 буддийских монахов в молитве за мир Когда очень хочется бибикнуть
Девушка со стальными нервами
Счастливый мужчина
Построение
Природа рисует
Оригинальная новогодняя елка
Красота зимнего пейзажа
Очень серьезный мужчина
Панда в зоопарке раскрывает свои подарки на день рождения
Анджелина Джоли с африканским мальчиком
Новорожденный
Игра в машинки
Вот это восторг!
Женщина кормит бродячих собак
Папа с ребенком
Умирающий и его преданный друг
Ку-ку!
Любовь…