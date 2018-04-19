На самом деле мир намного ярче, чем вы привыкли его видеть!

Фотографии, которые говорят больше, чем слова

Мальчик играет на похоронах своего учителя

Мама с ребенком в ожидании продовольственной помощи

Счастливая пожилая пара

Такие разные родные братья

14-летняя охотница в Монголии

Шаолиньские монахи

Слезы солдата перед отправкой на службу

Пожилая женщина (Вьетнам)

100 000 буддийских монахов в молитве за мир Когда очень хочется бибикнуть

Девушка со стальными нервами

Счастливый мужчина

Построение

Природа рисует

Оригинальная новогодняя елка

Красота зимнего пейзажа

Очень серьезный мужчина

Панда в зоопарке раскрывает свои подарки на день рождения

Новорожденный

Игра в машинки

Вот это восторг!

Женщина кормит бродячих собак

Папа с ребенком

Умирающий и его преданный друг

Ку-ку!

Любовь…