Женщина родила девочку, заранее зная, что она погибнет. Причина такого поступка вас сильно удивит! 

Ей говорили, что ребенок проживет не больше недели. Почему же она решила рожать? Эмма Ли ждала двойняшек. На 13-й неделе ей назначили обследование, которое обнаружило у одной из девочек анэнцефалию — внутриутробный порок развития. А это значит, что у девочки не развивается мозг и кости черепа. После рождения малышка обречена на смерть. Как показывает практика, детки с таким заболеванием живут неделю — не дольше. В связи с этим врачи предложили Эмме сделать селективный аборт. Но женщина посчитала правильным поступить иначе. Она долго думала и решила, что будет вынашивать больное дитя. Причина, по которой Эмма отказалась от аборта, просто невероятна!
«Я прекрасно понимаю, что одна из моих девочек умрет. Было бы легче лишить ее жизни еще в утробе. Но я задумалась о том, что есть на свете мамы, детки которых тоже рождаются больными, но не безнадежно. Моя дочь появится на свет без мозга, но другие органы у нее будут в норме!».
«Некоторые новорожденные нуждаются в пересадке органов. Это их единственная надежда на жизнь. И пусть моя малышка не сможет жить в этом мире, она станет настоящей героиней! Она поможет сохранить несколько маленьких жизней», — объяснила свое решение молодая мама.
Эмма родила двойняшек в назначенное время. Девочку с пороком назвали Надеждой. Она прожила намного меньше недели — 74 минуты… Благодаря ее почкам и клеткам печени другие детки получили шанс на жизнь.
«Надежда прожила чуть больше часа, но она спасла нескольких других новорожденных. Мы считаем ее настоящей героиней!», — говорит Эмма Ли.