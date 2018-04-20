Разные отцы детей-близнецов: возможно ли это?

СодержаниеИстория суррогатной мамы: как понять, который ребенок твой?Два разных ребенкаВозвращение на родину

Надо ли предохраняться от беременности, если уже беременна? Нелепый вопрос для некоторых женщин оказался весьма актуальным. Американка Джессика Аллен — одна из мам, у которых обнаружен редкий медицинский феномен: готовность организма к новой беременности, хотя один плод уже развивается внутри. Уникальности истории Джессики добавило и то обстоятельство, что первого ребенка она вынашивала как суррогатная мать. MedAboutMe рассказывает, как такое возможно и насколько высока вероятность столкнуться с подобным феноменом для будущих мам.

История суррогатной мамы: как понять, который ребенок твой?

Джессика Аллен — 31-летняя жительница США. Ее уникальная история началась с сотрудничества с агентством по подбору суррогатных матерей, когда в него обратились отчаявшаяся родить самостоятельно пара из Китая, где суррогатное материнство запрещено.

Джессика Аллен

Ни одна женщина в мире не должна испытывать страдания от того, что ей недоступна материнская любовь и особая связь со своим ребенком.

У Джессики и ее мужа уже были два родных сына, и, хотя вознаграждение в 30 000 долларов за суррогатное материнство стало бы хорошим бонусом для семейного бюджета, основная цель миссис Аллен — помочь другим людям разделить радость материнства.

В итоге Джессике был подсажен один эмбрион мужского пола, и через 9 дней, к радости всех участников процесса, тест подтвердил развивающуюся беременность. А через 6 недель на ультразвуковом исследовании доктор увидел, что внутри уже не один, а два будущих малыша.

Вознаграждение за вынашивание детей выросло на 5 000 долларов. На сроке в 38 недель Джессика родила, как она была уверена, двух совершенно одинаковых малышей. Детей она не видела, роды проводились посредством кесарева сечения, однако позже ей показали фотографию мальчиков.

Личный опытДжессика Аллен

Доктор объяснил мне, что хотя шансы на разделение одного эмбриона на два очень малы, но это случается. И в таких случаях рождаются совершенно одинаковые дети. Я, конечно, очень удивилась, но была счастлива, что у будущих родителей появятся сразу два сына.

А на фото я заметила, что один ребенок гораздо светлее другого, знаете, просто очевидно, что они не были двойняшками… И у одного малыша были смешанные черты белого и афроамериканца, а мы с мужем именно такая пара.

Два разных ребенка

Месяцем позже появилась и шокирующая новость: тест ДНК подтвердил, что второй ребенок не был результатом разделения эмбриона. Он оказался родным сыном Джессики и ее мужа.

Комментарий экспертаДэвид Хейг, профессор биологии, Гарвард

Есть феномен суперфетации, новой беременности на фоне существующей. Иногда его отмечают, если на свет появляются близнецы со выраженным различием в размере и явно разным сроком вынашивания. Я, например, помню случай, когда близнецы родились со значительной разницей во времени. Мать пришла к врачу с болями в области живота, и доктор диагностировал начало родового процесса. На что женщина возмущенно ответила, что роды у нее были всего месяц назад. Но в итоге роды подтвердились, и у нее появился второй ребенок на месяц младше первого.

Однако суррогатное материнство выделяет эту историю из хотя и редкого, но известного феномена суперфетации, когда организм продолжает производить яйцеклетки при уже наступившей беременности. Он близок к другому феномену — множественному отцовству, или суперфекундации, когда у женщины появляются близнецы от разных отцов. В таких случаях оплодотворение происходит от разных мужчин при условии наличия двух зрелых яйцеклеток, причем чаще, если половые акты были разнесены во времени и совпадали с каждой овуляцией.

Суперфетацию, продолжение овуляции на фоне начавшейся беременности, сложно заметить. Обычно на УЗИ при обнаружении второго эмбриона считается, что раньше его не было видно по различным причинам, такое случается и при классической многоплодной беременности. Заподозрить более позднее зачатие можно только при сильном различии в сроках доношенности у детей или, как в примере профессора Хейга, в крайне редких ситуациях повторных родов с маленькой разницей во времени.

Харриет (слева) и Томас (справа) родились у мамы с разницей в 3 недели. Классический пример суперфетации.

Суперфекундация — явление, которое часто наблюдается в мире животных. Так, у кошек и собак может рождаться потомство от разных «отцов» в одном помете. Но для людей это редкость, хотя вероятность выявления без тестов ДНК крайне мала.

Для гетеропатернальной суперфекундации в организме женщины при овуляции должно созреть две или более яйцеклеток, и половые акты с разными мужчинами должны происходить в ближайшие к овуляции часы. И даже при полном соблюдении «правил» вероятность такой беременности весьма незначительна.

Впервые феномен суперфекундации был описан в 1810 году в США, когда врач Джон Арчер наблюдал роды белой женщины: на свет появились близнецы с разным цветом кожи после связи их матери с белым и темнокожим мужчинами.

Недавно в Техасе феномен суперфекундации стал причиной судебного разбирательства между Майей Вашингтон и ее партнером Джеймсом Харрисоном. Через 11 месяцев после родов они решили провести тест ДНК мальчикам-близнецам, так как отметили разные черты лица.

Тест выявил 99,999% вероятности, что у малышей Джастина и Джордана разные папы, и 0%, что отец один. Специалисты лаборатории, проводившие анализ, говорят, что никогда не встречались с такой точностью результата.

Джеймс Харрисон сообщил, что простил матери мальчиков измену и собирается растить обоих детей, как родных. Майя не планирует ставить в известность второго партнера о факте отцовства и собирается рассказать эту историю детям, когда они дорастут до сознательного возраста.

В случае с миссис Аллен можно говорить о смешанном феномене: у самой Джессики в самом начале беременности или до имплантации эмбриона произошла овуляция и оплодотворение яйцеклетки. Хотя родители утверждают, что половых актов не было, пока доктор не разрешил заниматься любовью и посоветовал использовать презервативы, специалисты не отмечают значительной разницы в гестационном возрасте малышей. Скорее всего, пару подвело качество резинового изделия.

Личный опытДжессика Аллен

Мое тело производило яйцеклетки, когда я уже была беременна. Это очень редкий, но известный феномен, и на моей истории больше людей смогут о нем узнать. Он называется суперфетацией, это специальный медицинский термин. Непонятно, почему это явление никто не объясняет суррогатным матерям, ведь так можно зачать и родить и своего ребенка, который будет жить с другими людьми и считаться родным до первой проверки ДНК.

Действительно, в случае миссис Аллен заподозрить разницу в родстве помогли особенности суррогатных и родных родителей, отличавшихся по цвету кожи и разрезу глаз. При незначительной разнице во внешности до первых подозрений в происхождении ребенка могут пройти долгие годы.

Возвращение на родину

В случае семьи Алленов препятствием стали и юридические аспекты: оба новорожденных были китайскими подданными, имели соответствующие свидетельства о рождении и находились далеко за пределами США.

Новая мама предложила отдать второго малыша на усыновление и уже подобрала ему родителей, однако Джессика и ее муж, по их словам, «определенно хотели вернуть своего ребенка». При этом официально они не были родителями мальчика, и это создало массу проблем.

Личный опытДжессика Аллен

Нам сказали, что та мать — официальная, и в свидетельстве о рождении стоит ее подпись. Поэтому мы, хотя и родные родители, должны просить передать нам ребенка на усыновление.

Мы доказывали родство через тест ДНК, а заодно вернули доплату за вынашивание второго ребенка и наняли адвоката. Процесс шел 8 месяцев, и затраты оказались очень высокими, хотя изначально та пара сообщила, что за возврат нашего сына они хотят от 18 до 22 000 долларов компенсации!

Сегодня Аллены счастливы: третий сын после десятимесячной борьбы за родительские права вернулся в Штаты и растет с родными мамой, отцом и братьями. Миссис Аллен утверждает, что он — невероятно умный и сообразительный малыш, а сама Джессика пытается способствовать распространению информации о феномене среди суррогатных матерей.

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