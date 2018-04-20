Хабаровчанка подарила выигранный автомобиль дагестанским детям

Жительница Хабаровска пожертвовала крупный лотерейный выигрыш больным детям из Дагестана, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Оксана Музыка работает в магазине бытовых товаров и уже много лет занимается благотворительностью по зову сердца.

Около месяца назад хабаровчанка приняла участие в рекламной интернет-лотерее, победитель в которой определился методом случайных чисел. На кону был автомобиль LADA Priora.

— Не то, чтобы я грезила автомобилем, просто придя домой с работы, как обычно пролистывала ленту Instagram и наткнулась на розыгрыш. Решила попытать удачу. И сразу забыла, что приняла в нём участие. А 11 апреля, как раз на мой день рождения, в 5 утра раздался звонок на мобильный. Голос сообщил, что я выиграла автомобиль. Я ему не поверила сначала, подумала, что это ошибка. Когда вспомнила, что действительно участвовала в конкурсе, сказала, что они могут продать машину и отдать деньги больным детям. Звонящий сказал, что перезвонит позже, когда я проснусь и хорошо подумаю, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Оксана Музыка.

Но и во время второго разговора женщина продолжала стоять на своём. Она попросила продать машину, найти надёжный благотворительный фонд, который помогает больным детям, и перечислить все вырученные деньги на его счёт. Организаторы лотереи, которые находились в Дагестане, просьбу хабаровчанки выполнили, передав 380 тысяч рублей в местный фонд.

Новость о бескорыстной хабаровчанке облетела всю Россию. Щедрость Оксаны восхитила многих пользователей социальных сетей, но нашлись и те, кого поступок женщины возмутил.

— Люди пишут: «Зачем помогать детям из Дагестана? Как-то непатриотично. У нас дети тоже нуждаются». А у меня другой вопрос к этим комментаторам: «Как вы умудряетесь делить детей на своих и чужих?». Лично для меня нет абсолютно никакой разницы — все дети должны быть счастливы, — говорит Оксана. — Розыгрыш проходил в Дагестане, потому и фонд местный. Будь это любой другой город, я бы не обратила внимания. Какой может быть патриотизм, когда болеют дети?

— Я не обращаю внимания на то, что думают обо мне люди. Но, когда читаешь это всё, становится страшно за наше общество. Откуда столько ненависти? Кто обидел этих людей? Я считаю, что нужно всегда стремиться к лучшему вместо того, чтобы, лёжа на диване, оскорблять других в интернете, — говорит женщина.

Оксана работает в хозяйственном магазине. Друзья и коллеги зовут её Песенка за звучную фамилию и жизнелюбие. Женщина регулярно жертвует деньги в благотворительные фонды, помогающие больным детям.

— По телевизору смотрю в их глаза, на матерей, которые ревут белугами от бессилия, и не могу пройти мимо. Когда ты сама мать, их горе не может оставить равнодушной. Ребёнок хоть с температурой небольшой лежит, за него сердце болит, а тут тяжело больные дети. У их мам одна надежда — неравнодушные люди. Я перечисляю сколько могу — по 500, 1000 рублей. Это гроши, но чем больше людей поделятся копеечкой, тем больше надежды у матерей, — считает Оксана.

"Песенка" всегда готова прийти на помощь и считает, что это единственный способ сделать мир лучше. Так её воспитал отец. Он мог выйти на улицу и вернуться через десять минут без ботинок.

— Такой он был рубаха-парень. Увидит на обочине бомжа разутого и отдаст ему свою обувь. Говорил: «Если ты можешь купить себе новые — отдай. Сегодня ты поможешь, а завтра тебе кто-нибудь придёт на выручку».

Оксана и дочь воспитала человеком неравнодушным. Кате 19 лет, она учится на спасателя.

— Когда я рассказала ей о случившемся, она, помолчав, сквозь слёзы ответила: «Мама, я так тобой горжусь!». У меня в тот момент крылья выросли. Дочь гордиться матерью — это бесценно, дороже всех денег на свете, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня»