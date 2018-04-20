В семье из Мичигана появился 14-й ребенок

Для многих родителей идея иметь 14 детей может показаться слишком ошеломляющей и нереальной, но в штате Мичиган живёт семья, которая мечтает о большой и дружной семье и идёт к своей цели. Джей и Катери Швандт объявили о рождении своего четырнадцатого ребёнка, который родился в среду 18 апреля. Отец семейства гордится тем, что на свет появился именно мальчик. На данный момент самому старшему ребёнку 25 лет, а самому младшему всего 2 дня и до рождения последнего родители не знали кто появится на свет, мальчик или девочка. «Это как открытие рождественских подарков на День благодарения» — поделился Джей своей радостью. 13 старших мальчиков не изъявляли желания на рождение ещё одного брата или сестры, но судьба решила подарить им этот чудный подарок. И хотя это был его 14-й раз, когда он родители ждали рождения ребенка, он был столь же захватывающим, хоть и 14 раз подряд, добавили родители большой семьи. «Мы действительно наслаждались этим», — сказал Джей. Что касается имени, у ребенка Швандтов его пока нет. «Мы выбрали несколько имён, — сказал Швандт. „После 13 мальчиков нам действительно нужно тщательно обдумать это“. Имена ребенка в конечном итоге будут оставлены на голосование старших мальчиков. Они все приходят сегодня, чтобы встретить своего младшего брата, в том числе и те, кто живет самостоятельно и находится в колледже. „Я являюсь лидером этой семьи, и это очень приятно и полезно для всех нас. „Пришло время показать хороший пример, быть хорошей моделью для подражания, я очень горжусь, что нас так много“. 11 мальчиков из Швандта все еще живут с родителями. Джей Швандт сказал, что это его жена, которая является „клеем, который держит семью вместе. Она потрясающая мама“. А так как у пяти старших мальчиков есть подруги, вокруг них „женщины“ — это те, кто „чувствует себя частью семьи“, — сказал Джей Швандт. Весь клан 13 мальчиков, двух родителей и пятерых подружек. Я взял отпуск до рождения ребенка. Это не является чем-то необычным, сказал Джей Швандт, отмечая, что семья делает много полезных вещей друг для друга. „Есть много внимания и любви в нашей семье“, — сказал Джей Швандт, когда его спросили, какой совет он даст паре, которая хочет большую семью, отличной от традиционной, в которой всего один или два ребёнка. „Нам это нравится, — сказал Джей Швандт. „Я не могу остановится“ — шутливо добавил отец семейства.