Север, Юг, Запад, Восток: какой типаж у вашего ребенка и что это значит

Ключевые концепции эниостиля — это разработка наших ученых, врачей и психологов под руководством физиолога и психотерапевта А. Л. Панченко. Как эта психологическая культура может быть полезна обычным родителям? Благодаря типам личности (Юг, Север, Запад, Восток) мамы и папы могут лучше понять внутренний мир своего ребенка и направить его энергию в правильное русло.

Конечно, чистые типажи встречаются не так часто, поэтому лучше ориентироваться на преобладающие качества. Кстати, задачу можно сделать куда интереснее, если сначала выяснить, кто ваш ребенок — Юг или Север, а затем определить, к чему он ближе — к Западу или Востоку.

Возможно, вы воспитываете малыша с типом личности «северо-восток», «северо-запад», «юго-запад» или «юго-восток»!

Север

Как узнать ребенка с северным типом личности

В первую очередь по любознательности. Они всегда интересуются, откуда что берется и как что происходит. Для них все должно быть логично и понятно.

«Северные» дети любят режим и порядок.

В их комнате всегда все разложено по полочкам, они аккуратны и прилежны. А вот любые нововведения выбивают их из привычной колеи.

Такой ребенок не любит большие компании, скорее он предпочтет общение с одним-двумя сверстниками или одиночество.

Ребенок-Север любит учиться, поэтому в школе такие дети обычно становятся отличниками.

Именно из детей с северным типом личности вырастают ученые, военные и просто высококлассные специалисты.

Совет

Психологи рекомендуют записать такого ребенка в дополнительный кружок, и лучше именно в спортивный. Там он сможет развиваться физически и учиться общаться в коллективе.

Юг Как узнать ребенка с южным типом личности

Это очень чувствительные дети. Их мировосприятие строится на осязании и эмоциях. Они любят общаться и расспрашивать о жизни каждого.

Маленькие «южане» близко к сердцу воспринимают эмоции других людей, поэтому внимательно фильтруйте то, что ваш ребенок видит. Например, слишком грустный мультфильм может так расстроить его, что он перенесет эти эмоции на другие стороны жизни.

Дети такого типа личности прекрасно чувствуют обман. Постарайтесь им не врать, и тогда вы станете для него не только родителем, но и верным другом.

Из детей с южным типом личности вырастают прекрасные педагоги и врачи.

Совет

Этим детям важно, чтобы родители серьезно относились к их чувствам, выслушивали и разделяли их эмоции.

Например, если ребенок упал и жалуется на разбитую коленку, многие мамы и папы могут сказать так: «Да ладно тебе, это всего лишь царапина!» Но «южного» ребенка лучше поддержать словом и дать понять, что ему сопереживают.

Запад

Как узнать ребенка с западным типом личности

Такие дети — это неиссякаемый источник энергии. Самое худшее для них — это фраза «Иди поиграй в свою комнату!».

Они очень любят познавать все вокруг и делать выводы, основанные только на личном опыте. Позволяйте ребенку это делать, иначе у маленького Запада могут развиться комплексы.

Убирать бардак, который он создал в процессе игры, его не заставишь.

Однако если вы предложите это сделать вместе, они охотно к вам присоединятся.

С такими детьми нужно общаться как в армии. Издавать для них приказы четко, ясно и понятно: «Итак, сейчас идем в магазин. Потом поедем в зоопарк. Там я куплю тебе мороженое». Им важен авторитетный наставник. Если это не мама, то будет лучше, если в некоторых случаях она будет ссылаться на авторитет: «Так папа/бабушка/дедушка сказал!»

По своей природе Запад — лидер. В компании других ребят он всегда будет стараться доминировать и руководить процессом игры.

Поэтому они вырастают прекрасными управленцами и директорами.

Совет

Не следует ругать «западного» ребенка на глазах у других ни при каких обстоятельствах! Обсуждайте его ошибки только с глазу на глаз. Или придумайте свой жест, который знаете только вы и ваш ребенок (например, дотронуться до мочки уха). Иначе можно подавить его лидерские качества.

Восток

Как узнать ребенка с восточным типом личности

Для «восточных» детей самое красивое слово — «свобода», а самое страшное — «скучно».

Они очень общительны и сидеть в углу точно не будут. Ребенок-Восток попросит родителей записать его во всевозможные кружки. Но ни в один из них, скорее всего, он так до конца и не доходит. И не потому, что надоело! Просто он очень быстро все понял, и ему не терпится взяться за новое дело.

В комнате таких детей всегда царит беспорядок, и даже если попросить его убраться, то к вечеру все вернется на круги своя. Родителям даже не стоит рассчитывать на чистоту. Как советуют психологи, в детской комнате лучше сделать минимум полочек.

По статистике, люди именно восточного типа являются первооткрывателями и изобретателями.

Яркий пример — Стив Джобс Билл Гейтс . Они с легкостью сгенерируют необычную идею, но создать ее сами не смогут. Для этого им нужен западный или северный тип.

Совет

Чтобы такой ребенок не вредничал, постарайтесь как-то разнообразить ежедневную рутину.

Помните, что он не хочет собираться в школу не потому, что сама школа надоела, а потому что все однообразно. Придумайте для него что-то новое: одеваться по какой-то считалке, есть необычный завтрак, идти в школу по другой дороге и так далее.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!