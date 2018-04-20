Тутта Ларсен о раннем развитии: «Маленьким детям развивающие занятия не нужны»

Если родители считают, что управляют ребенком целиком и полностью — они в тупике. Дети работают над родителями также, как родители работают над детьми.

Любой «каприз» ребенка — это его крик о помощи. Ребенок не может объяснить, что не так, и подает сигнал, который значит: родители недосмотрели, недожали или пережали. Все, что происходит с ребенком — это результат поведения его родителей. Родители, которые хотят, чтобы ребенок вырос полноценным, гармоничным, счастливым, должны понять: путь наказаний — тупиковый. «Подавить», «захватит», «завоевать», «удержать» — это все не работает.

Основная проблема взрослых — незрелость. Им порой очень резко приходится взрослеть после рождения ребенка, а процесс этот болезненный. К сожалению, давление общества — очень страшная вещь. Если общество считает, что «хорошая мать» обязана заниматься ранним развитием, незрелым родителям трудно ему противостоять. Но у детей и родителей есть гораздо лучшие задачи, чем получить кубок или выиграть шоу.

Английский, гимнастика, плавание, музыкальная школа — это опциональные занятия ребенка. Они нужны, только если доставляют ему удовольствие. Нет смысла преодолевать детское сопротивление: большое количество взрослых ненавидит занятия, которые были у них в детстве. Сколько людей, закончив музыкальную школу, закрыли крышку пианино и не открывали ее никогда больше. У детей должно быть детство!

Ребенку необходимо 2 часа свободной игры ежедневно. Времени, когда он может заниматься своими делами, потому что именно во время игры в психике ребенка происходят огромные события. Ну и еще нужен час на прогулку, которая не должна быть прогулкой от машины до двери развивающего кружка или секции.

Маленьким детям развивающие занятия не нужны. С ними можно играть, наблюдать за окружающими, разговаривать о цветах, петь песни. Но у ребенка в дошкольном возрасте другие задачи, заложенные природой. Он не должен учить английские слова, он должен бегать, ползать, лазить по канату. Слова-то он выучит, но упущенные физические возможности развития скажутся негативно: заиканиями, тиками, нервными срывами.

Ребенок не обязан доказывать всему миру, что он самый лучший. В этом должны быть уверены его родители. Как только женщина беременеет, она должна понять, что в семью идет человек. Не кусок пластилина, не собачка, которую можно дрессировать, а человек — со своими потребностями и особенностями (в том числе и биологическими). С талантами и недостатками. И его нужно принять.

Всем, кто считает, что ребенка можно поменять, нужно читать книги Димы Зицера, после которых от наказания детей нужно просто отказаться. Если родители находятся с ребенком в «любовных» отношениях, если у них любовь, то всего можно добиться без угроз, шантажа и манипулирования. Достаточно поставить на место ребенка близкого взрослого (подругу или любимого человека) и тон общения сразу станет другим.

Если ребенок сделал что-то плохое, нужно понять, что лежит в основе его поступка. 99% ситуаций, которые не устраивают родителей, создаются не детьми, а взрослыми, которые за них отвечают.

Развивать можно только то, к чему у ребенка есть склонность. Или то, что родители готовы делать с детьми вместе. Например, не нужно жаловаться, что дети не катаются на даче на велосипеде, если родители сами не любят этот тип отдыха. Нельзя требовать от ребенка успехов в том, что его не интересует. Важно, чтобы человек вырос хозяином своей жизни, мог выдерживать стрессы, принимать решения, брать ответственность за себя и близких. Был духовно и нравственно устойчивым.

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