Муж уговаривает Ким Кардашьян стать родителями в четвертый раз

Ким Кардашьян четыре сестры и один брат, поэтому она всю жизнь мечтала о большой семье. Сейчас у звезды трое детей, но она и супруг Канье Уэст хотят еще одного малыша — впрочем, на нем Ким и Канье и остановятся.

«Я вряд ли управлюсь больше, чем с четырьмя. Ведь на каждого тогда придется слишком мало времени, которое я смогла бы ему уделить», — призналась Кардашьян-средняя в одном из эпизодов семейного реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians.

Главным инициатором появления в доме еще одного малыша является Канье Уэст. Музыкант очень хочет, чтобы у него появился еще один сын (в январе этого года суррогатная мать родила паре дочь Чикаго). А Ким не собирается противиться осуществлению его мечты. Кардашьян не собирается рожать сама, она снова готова воспользоваться услугами суррогатного материнства, поскольку естественная беременность, по словам врачей, может оказаться для нее очень опасной.

Фото: Instagram