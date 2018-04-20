В Башкирии из окна третьего этажа выпал ребенок

В Учалах пострадал полуторогодовалый ребенок. Малыш выпал из окна жилого дома по улице Ленина. О происшествии рассказали горожане.

— С третьего этажа упал, скорая подъехала, его забрали, — рассказали очевидцы происшестви. — Оченеь переживаем, как его состояние сейчас.

Источник рассказал Ufa1, что малыш выжил. Происшествие случилось по неосторожности родителей. Они оставили малыша без присмотра, а тот залез на подоконник и вывалился.

Обстоятельства ЧП сейчас выясняют следователи.

— Мы проводим доследственную проверку, — рассказали в следкоме Башкирии.