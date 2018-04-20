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В Башкирии из окна третьего этажа выпал ребенок
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В Башкирии из окна третьего этажа выпал ребенок 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Учалах пострадал полуторогодовалый ребенок. Малыш выпал из окна жилого дома по улице Ленина. О происшествии рассказали горожане.
— С третьего этажа упал, скорая подъехала, его забрали, — рассказали очевидцы происшестви. — Оченеь переживаем, как его состояние сейчас.
Источник рассказал Ufa1, что малыш выжил. Происшествие случилось по неосторожности родителей. Они оставили малыша без присмотра, а тот залез на подоконник и вывалился.
Обстоятельства ЧП сейчас выясняют следователи.
— Мы проводим доследственную проверку, — рассказали в следкоме Башкирии.
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