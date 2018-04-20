Амаль Клуни впервые показала лицо одного из детей

Главная интрига раскрыта — теперь мы знаем, как выглядят дети Джорджа Амаль Клуни . По крайней мере, один из них. На днях папарацци заметили звездную маму вместе с близнецами, когда она садилась в автомобиль. Фотографу удалось сделать пару кадров, на которых отчетливо видно лицо малыша.

Поклонники предположили, что в объектив камеры попал сын Джорджа и Амаль — Александр. Ранее журналисты писали, что мальчик внешне больше похож на своего отца, и да, с этим не поспоришь. Теперь поклонникам пары остается только ждать, когда же папарацци сумеют сфотографировать и малышку Эллу.

Угадайте чей малыш? Это первое фото детей Амаль и Джорджа Клуни! #amalclooney #clooney #georgeclooney #амальклуни #джоржклуни #клуни