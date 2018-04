Амаль Клуни впервые показала лицо одного из детей 

Поклонники предположили, что в объектив камеры попал сын Джорджа и Амаль — Александр. Ранее журналисты писали, что мальчик внешне больше похож на своего отца, и да, с этим не поспоришь. Теперь поклонникам пары остается только ждать, когда же папарацци сумеют сфотографировать и малышку Эллу.

Угадайте чей малыш? Это первое фото детей Амаль и Джорджа Клуни! #amalclooney #clooney #georgeclooney #амальклуни #джоржклуни #клуни

Джордж и Амаль поженились осенью 2014 года в Венеции. Информация том, что они ждут первенца, официально подтвердилась в феврале прошлого года. Сразу после этого о пополнении в семье друга заговорил Мэтт Дэймон , а мама Джорджа (которая ждала внуков, наверное, последние лет двадцать) немедленно раскрыла журналистам пол малышей. Затем с комментариями выступил и сам будущий отец. Летом прошлого года у влюбленных родились близнецы Элла и Александр.