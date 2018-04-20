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Амаль Клуни впервые показала лицо одного из детей
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Амаль Клуни впервые показала лицо одного из детей 

Журнал ОК! 1 час назад
Главная интрига раскрыта — теперь мы знаем, как выглядят дети Джорджа и Амаль Клуни. По крайней мере, один из них. На днях папарацци заметили звездную маму вместе с близнецами, когда она садилась в автомобиль. Фотографу удалось сделать пару кадров, на которых отчетливо видно лицо малыша.
Поклонники предположили, что в объектив камеры попал сын Джорджа и Амаль — Александр. Ранее журналисты писали, что мальчик внешне больше похож на своего отца, и да, с этим не поспоришь. Теперь поклонникам пары остается только ждать, когда же папарацци сумеют сфотографировать и малышку Эллу.
Угадайте чей малыш? Это первое фото детей Амаль и Джорджа Клуни! #amalclooney #clooney #georgeclooney #амальклуни #джоржклуни #клуни
A post shared by www.okmagazine.ru (@okmagazine_ru) on  Apr 19, 2018 at 12:14pm PDT  Джордж и Амаль поженились осенью 2014 года в Венеции. Информация том, что они ждут первенца, официально подтвердилась в феврале прошлого года. Сразу после этого о пополнении в семье друга заговорил Мэтт Дэймон, а мама Джорджа (которая ждала внуков, наверное, последние лет двадцать) немедленно раскрыла журналистам пол малышей. Затем с комментариями выступил и сам будущий отец. Летом прошлого года у влюбленных родились близнецы Элла и Александр.
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