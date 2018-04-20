Лукерья, Элиза и Аэлита: в Оренбурге за неделю родились 142 малыша 

В Оренбурге за неделю родились 74 мальчика и 68 девочек, сообщает городское управление ЗАГС.
Редкими именами юных оренбуржцев стали: Ярослав, Федор, Захар, Марк, Степан, Ефим, Глеб, Алан, Ярослава, Яна, Элиза, Тея, Аэлита, Марья, Таисия, Василиса, Лукерья.
Чаще всего в Оренбурге родители называли на неделе детей: Александрами, Михаилами, Арсениями, Артемами, Аринами, Аннами, Анастасиями, Викториями.
57 малышей стали в семьях первыми детьми, 56— вторыми, 15— третьими, 6-четвертыми, 1–пятым.
103 влюбленные пары заключили законный брак, в том числе с гражданами: Казахстана, Азербайджана. К сожалению, 47 семей официально распались. Среди новорожденных 3 двойни и одна тройня.
Кстати, имя Аэлита впервые появилось в научно-фантастическом романе Алексея Толстого в 1923 году. В переводе с «марсианского» языка это имя переводится как «видимый в последний раз свет звезды».