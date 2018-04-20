«Он дерется! И кусается!» Что делать с маленьким агрессором?

Это нормально

Психологи отмечают, что агрессия для ребёнка 2-3-летнего возраста — абсолютная норма. Таким поведением малыш демонстрирует миру своё существование и личностные границы. Ваша тактика как родителя — выяснить, что стало причиной агрессии, и направить её в мирное русло.

Ищем причину

Вот типичные для трёхлетки поводы, которые побуждают проявить агрессию.

Он боится

Ребёнок боится, что его обидят, и поэтому первым лезет в драку. Агрессия в данном случае — это проявление инстинкта самосохранения.

Ему любопытно

Укусив соседа по песочнице, малыш не ждёт ни слёз этого соседа, ни его ответной реакции на такое поведение. Он ждёт, как же отреагируют близкие ему люди — мама или папа: отругают или же, наоборот, проигнорируют. Таким образом, малыш как бы нащупывает границы дозволенного.

Он считает это нормой

Если мама с папой громко и эмоционально выясняют отношения, то рано или поздно ребёнок начнёт поступать точно также. Потому что будет считать, что других отношений между людьми не существует.

Он хочет привлечь внимание

Дети обожают быть в центре внимания. А какой способ привлечь внимание самый простой и очевидный? Конечно же, устроить бодрую потасовку с другими детьми! Ну и пусть, что потом на тебя посмотрят с осуждением, зато ты будешь «звездой».

Он устал

Двухлетний малыш в силу незрелой психики не в состоянии «затормозить» эмоциональное возбуждение. И когда оно достигает максимума, ребёнок попросту срывается: таким образом происходит эмоциональная разрядка.

Как реагировать?

Как мы уже говорили, подавлять детскую агрессию нельзя ни в коем случае. Но и оставаться в стороне тоже нельзя. Как же быть? Освойте эти отвлекающие манёвры.

Если ребёнок только замахнулся для удара на другого, спокойно, но уверенно перехватите его руку и строго скажите «В нашей семье никто не дерётся!». Посмотрите, что будет. Наверняка ваш малыш сначала оторопеет от такой неожиданной реакции, а потом и вовсе забудет, зачем собирался ударить. Кроме того, таким нехитрым способом, которым вы должны пользоваться постоянно, вы дадите понять, что никогда не допустите подобных боевых действий с его стороны.

Отвлеките ребёнка чем-нибудь. Главное — неожиданно и эмоционально. «Ой, смотри, что там?!», «Ух ты! Вот это да!» — на такие возгласы малыш точно повернёт голову и отвлечётся от своих намерений. Также безотказно действует и отвлекающие мероприятия с привлечением любимых игрушек малыша. Например, когда в очередной раз ребёнок закатит истерику с дракой, быстро предложите ему покачать мишку, «он ведь устал и хочет спать».

Многие малыши тут же успокаиваются, если их крепко обнять и пожалеть. Возьмите ребёнка на руки, поговорите с ним, скажите, что понимаете его и любите. Одним словом, мягко погасите агрессию. Такой способ особенно эффективен, если малыш устал.

Если ребёнок ни на шутку разбушевался, то лучше увести его в безопасное место. Причем это будет полезно и для самого ребёнка, и для того, на кого была направлена агрессия. А дальше успокойте малыша привычным для вас способом.

Обучите ребёнка альтернативным методам поведения. Например, когда малыш захочет кого-то ударить, укусить или ущипнуть, скажите, что вместо этого он может покричать, потопать ногами или попинать мяч.

Чего делать нельзя:

Не отвечайте бушующему малышу агрессией: шлепок по попе или по рукам вызовет ещё больший гнев со стороны ребёнка. Получится замкнутый круг. Но при этом не спускайте агрессию с рук, иначе в будущем ребёнок научится добиваться своего исключительно силой.

И уж тем более не игнорируйте агрессию ребёнка. Своим поведением он всегда хочет сказать что-то важное близким людям, но не знает, как.

И наконец, наберитесь терпения. Агрессивный период рано или поздно закончится, и ваш малыш снова станет ласковым и приветливым!