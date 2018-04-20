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Медики Щелковского перинатального центра выходили ребенка весом 490 граммов
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Медики Щелковского перинатального центра выходили ребенка весом 490 граммов 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Младенец появился на свет раньше срока — на 23-24 неделе.
В Щелковском перинатальном центре спасли жизнь ребенку с экстремально низкой массой тела. Новорожденная девочка весила всего 490 граммов, сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова.
"Сразу после рождения ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и получал питание с помощью зонда и внутривенно. Затем сотрудники центра выполнили кардиохирургическую операцию и спасли младенцу жизнь", — рассказал Марков.
Он добавил, что в настоящее время жизни ребенка ничто не угрожает. За 100 дней пребывания в центре девочка окрепла, масса тела увеличилась до 1820 граммов. В ближайшие дни ее вместе с мамой ждет выписка.
За прошлый год в Подмосковье было открыто пять современных центров материнства и детства.
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