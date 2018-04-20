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Подмосковные медики выходили недоношенного ребенка
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Подмосковные медики выходили недоношенного ребенка 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Специалисты Щелковского перинатального центра в Подмосковье выходили девочку, родившуюся с экстремально низкой массой тела в 490 грамм, говорится в сообщении регионального Минздрава.
"Девочка родилась раньше срока — на 23-24 неделе", — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, его слова приводятся в сообщении.
В нем уточняется, что после рождения ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), питание осуществлялось через специальный зонд и внутривенно. Кроме того, специалисты перинатального центра провели ребенку кардиохирургическую операцию.
Сейчас ребенок отключен от аппарата ИВЛ. За три месяца в стационаре масса тела девочки увеличилась до 1,82 килограмм. В ближайшее время ребенок и мать будут вписаны из больницы.
В 2017 году в Подмосковье были открыты пять современных центров материнства и детства европейского уровня. Квалифицированную помощь там получают даже дети с экстремально низкой массой тела — от 500 грамм. Родители новорожденного могут находиться в отделении, при необходимости — круглосуточно.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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