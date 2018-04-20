Подмосковные врачи спасли новорожденную девочку весом менее 500 граммов

Ребенок родился раньше срока — на 23-24 неделе.

Подмосковные врачи спасли жизнь новорожденной девочки, вес которой не достигает и 500 граммов.

— В Щелковском перинатальном центре выходили ребенка с экстремально низкой массой тела — весом 490 гр. После рождения малышка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), — сообщил министра здравоохранения Московской области Дмитрий Марков

По его словам, ребенок получает питание через специальный зонд и внутривенно. Врачи провели девочке кардиохирургическую операцию, а после научили ее обходиться без ИВЛ. По информации пресс-службы регионального Министерства здравоохранения, девочка родилась раньше срока — на 23-24 неделе. Уточняется, что процесс выживания детей с подобной массой тела очень длительный, отмечает агентство городских новостей «Москва»

— Девочка находится в медучреждении более ста дней, за это время ребенок окреп, ее масса тела увеличилась до 1 килограмма 820 граммов. В ближайшее время мама и малышка будут выписаны, — добавил Дмитрий Марков.

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