Врачи из Подмосковья сохранили жизнь ребенку, рожденному с весом в 490 граммов

Медикам из Щелковского перинатального центра удалось выходить малыша с экстремально низкой массой тела. Вес ребенка при рождении составил всего 490 граммов. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. В пресс-службе министерства здравоохранения региона отметили, что девочка родилась на 23-24 неделе. Именно поэтому она еще не успела набрать вес в утробе матери. Тем не менее, врачи оказали ей высококвалифицированную помощь. Находясь под постоянным наблюдение, девочка начала набирать вес.

После рождения малышка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Питание она получала через специальный зонд и внутривенно. Специалисты перинатального центра провели ребенку кардиохирургическую операцию, после — научили обходиться без ИВЛ,

Дело в том, что у недоношенных детей очень часто остается открытым артериальный проток (сосудик возле сердца), который должен закрываться на третий день. Однако, у девочки этого не произошло, а потому пришлось делать операцию. Дмитрий Марков заметил, что выходить новорожденного с подобной массой тела очень сложно. Кроме того, это требует немало времени. Так, в больнице девочка восстанавливается уже более 100 дней — она появилась на свет в начале января.

За это время ребенок окреп, ее масса тела увеличилась до 1820 граммов. В ближайшее время мама и малыш будут выписаны,

добавил министр.

Известно, что ребенок был долгожданным. Родители малышки даже прибегли к процедуре ЭКО ради того, чтобы она появилась на свет. Стоит отметить, что в отделении Щелковского перинатального центра сейчас находятся еще 12 детей с экстремально низкой массой тела (до 1 килограмма). Напомним, что в 2017 году в Подмосковье было открыто пять современных центров материнства и детства европейского уровня. По стандартам, принято спасать детей с весом от 500 грамм. Родители новорожденного могут быть рядом с малышом целый день в отделении, при необходимости и круглосуточно. Фото: shutterstock.com