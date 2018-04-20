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Врачи в Подмосковье спасли жизнь новорожденной весом менее 500 гр.
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Врачи в Подмосковье спасли жизнь новорожденной весом менее 500 гр. 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Врачи Щелковского перинатального центра спасли жизнь новорожденной девочки весом менее 500 гр., сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.
«В Щелковском перинатальном центре выходили ребенка с экстремально низкой массой тела — весом 490 гр. После рождения малышка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Питание она получала через специальный зонд и внутривенно. Специалисты перинатального центра провели ребенку кардиохирургическую операцию, после — научили обходиться без ИВЛ», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова.
Он уточнил, девочка родилась раньше срока — на 23-24 неделе. По словам министра, процесс выхаживания детей с такой низкой массой тела очень длительный.
«Девочка находится в медучреждении более ста дней, за это время ребенок окреп, ее масса тела увеличилась до 1 кг. 820 гр. В ближайшее время мама и малыш будут выписаны», — отметил Д. Марков.
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