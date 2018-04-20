Галина Юдашкина рассказала про вторые роды и планы стать многодетной мамой

Дочь знаменитого модельера Валентина Юдашкина недавно стала мамой во второй раз и родила сына. Теперь же, когда прошло чуть более трех недель с появления мальчика на свет, звезда решила создать специальный пост и ответить в нем на все вопросы, которые поступают ей от подписчиков.

Как всегда возникло много вопросов о родах, о выборе врача! Задавайте свои вопросы и я отвечу на них в комментариях! ❤️

написала Галина Юдашкина.

В результате, она призналась, что уже планирует с мужем третьего ребенка. Когда одна из подписчиц спросила: «За дочкой пойдете?», Галина Юдашкина уверенно ответила: «Да, пойдем». Чуть позже, дочь известного модельера добавила:

Девочку хотим, но трое детей для меня предел!

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina) 19 Апр 2018 в 2:11 PDT Также Галина Юдашкина призналась, что была удивлена реакцией старшего сына на младшего брата. Мальчик очень позитивно встретил малыша в доме.

Целует и обнимает его. Ревности не вижу и не чувствую,

отметила она.