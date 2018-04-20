Ещё
Она ли это: беременная Кирстен Данст вышла на улицу в балахоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Она ли это: беременная Кирстен Данст вышла на улицу в балахоне 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
35-летняя актриса выглядит намного старше своего возраста.
О беременности звезды «Рокового искушения» стало известно в январе. Тогда Кирстен Данст не смогла скрыть свое положение уже даже под свободными платьями…
А сейчас это сделать и вовсе нереально! Актриса сильно прибавила в весе и совсем перестала за собой следить. Когда на днях папарацци застали звезду на улице, на той оказался черный балахон и пляжные шлепки. Прическа звезды Голливуда также оставляла желать лучшего. По растрепанным волосам казалось, что актриса вот-вот встала с кровати.
Планируется, что звезда подарит малыша своему жениху, звезде сериала «Во все тяжкие» Джесси Племонсу в начале лета. Помолвка пары состоялась в прошлом году и стала для всех большим сюрпризом.
Ведь Кирстен до этого почти четыре года состояла в отношениях с Гарреттом Хедлундом. Джесси же не стал теряться… и буквально через пару месяцев их бурного романа сделал любимой предложение. Любопытно, что Кирстен в этот самый момент лежала с температурой.
«В тот момент я была немного больна, а он решил сделать предложение. Было забавно, но все равно здорово. Ну, знаете, сразу проверили — и в болезни, и в здравии… Я еще была вся потная, у меня был жар», — призналась актриса на шоу Джимми Фэллона.
Юлия Зимина показала голый беременный животик
Любопытно, что и ребенка до недавнего времени звезда Голливуда не хотела. Но все изменилось, когда у нее родилась крестница.
«Я не принадлежала к числу тех людей, которые постоянно твердят «Мне нужен ребенок!», до тех пор, пока не родилась моя крестная дочь. Я так люблю ее! Это чувство… ты даже не можешь его представить, оно открывается тебе только после рождения детей. Прошлой ночью я укладывала ее спать, а на утро она спросила у своей мамы «Где Кики?». Мне просто нравится любить. Хочу испытать то же со своими детьми», — призналась актриса.
Костенко раскрыла пол будущего ребенка
Лучшие наряды ММКФ: Кожевникова — в цветах, а Решетова с голой грудью
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
16-летний cын Натальи Водяновой показал свою девушку Маленькие трудяжки: дети Киркорова уже работают Шарлиз Терон поправилась на 22 кг и впала в депрессию
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды девяностых, которых сегодня не узнать12
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь4
За какой секс женщины готовы платить19
Самые скандальные фото знаменитостей24
Женщины разделись во имя уродства12
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение