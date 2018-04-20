Она ли это: беременная Кирстен Данст вышла на улицу в балахоне

35-летняя актриса выглядит намного старше своего возраста.

О беременности звезды «Рокового искушения» стало известно в январе. Тогда Кирстен Данст не смогла скрыть свое положение уже даже под свободными платьями…

А сейчас это сделать и вовсе нереально! Актриса сильно прибавила в весе и совсем перестала за собой следить. Когда на днях папарацци застали звезду на улице, на той оказался черный балахон и пляжные шлепки. Прическа звезды Голливуда также оставляла желать лучшего. По растрепанным волосам казалось, что актриса вот-вот встала с кровати.

Планируется, что звезда подарит малыша своему жениху, звезде сериала «Во все тяжкие» Джесси Племонсу в начале лета. Помолвка пары состоялась в прошлом году и стала для всех большим сюрпризом.

Ведь Кирстен до этого почти четыре года состояла в отношениях с Гарреттом Хедлундом . Джесси же не стал теряться… и буквально через пару месяцев их бурного романа сделал любимой предложение. Любопытно, что Кирстен в этот самый момент лежала с температурой.

«В тот момент я была немного больна, а он решил сделать предложение. Было забавно, но все равно здорово. Ну, знаете, сразу проверили — и в болезни, и в здравии… Я еще была вся потная, у меня был жар», — призналась актриса на шоу Джимми Фэллона

Любопытно, что и ребенка до недавнего времени звезда Голливуда не хотела. Но все изменилось, когда у нее родилась крестница.

«Я не принадлежала к числу тех людей, которые постоянно твердят «Мне нужен ребенок!», до тех пор, пока не родилась моя крестная дочь. Я так люблю ее! Это чувство… ты даже не можешь его представить, оно открывается тебе только после рождения детей. Прошлой ночью я укладывала ее спать, а на утро она спросила у своей мамы «Где Кики?». Мне просто нравится любить. Хочу испытать то же со своими детьми», — призналась актриса.

Костенко раскрыла пол будущего ребенка

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