В инклюзивном центре Савеловского родителей научат более эффективно взаимодействовать с ребенком

Очередная пятничная встреча с родителями состоится в детском инклюзивном центре Савеловского района «Вместе весело шагать» 20 апреля. Занятие для мам и пап проведет психолог Светлана Иванова . По словам представителя центра, участникам урока помогут повысить родительскую компетенцию, получить практические навыки для более эффективного взаимодействия с ребенком.

— Наша встреча называется «Урок родительского мастерства». Вместе мы рассмотрим непростые вопросы и найдем ответы на них. Мы будем делать упражнения, рисовать и играть, — пояснила Иванова.

Начало в 18.00. Необходима предварительная запись по телефону 8 (925) 911-22-15.

Адрес ДИЦ «Вместе весело шагать»: 4-й Вятский переулок, д. 16, корп. 2. (мю)