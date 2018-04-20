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В инклюзивном центре Савеловского родителей научат более эффективно взаимодействовать с ребенком
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В инклюзивном центре Савеловского родителей научат более эффективно взаимодействовать с ребенком 

Управа района Савеловский города Москвы 2 часа назад
Очередная пятничная встреча с родителями состоится в детском инклюзивном центре Савеловского района «Вместе весело шагать» 20 апреля. Занятие для мам и пап проведет психолог Светлана Иванова. По словам представителя центра, участникам урока помогут повысить родительскую компетенцию, получить практические навыки для более эффективного взаимодействия с ребенком.
— Наша встреча называется «Урок родительского мастерства». Вместе мы рассмотрим непростые вопросы и найдем ответы на них. Мы будем делать упражнения, рисовать и играть, — пояснила Иванова.
Начало в 18.00. Необходима предварительная запись по телефону 8 (925) 911-22-15.
Адрес ДИЦ «Вместе весело шагать»: 4-й Вятский переулок, д. 16, корп. 2. (мю)
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