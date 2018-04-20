Возможный запрет колясок в метро возмутил Рунет

Пользователей возмутило предложение Минтранса запретить провоз детских колясок в московском метрополитене. Эксперт родительской ассоциации Юлия Бердник не представляет, как матери с детьми будут передвигаться по городу, об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что с удивлением узнала о новых правилах метрополитена. Обратила внимание пользователей на то, что ранее горожан «в добровольно-принудительном порядке заставили пользоваться метрополитеном, за счет отмены парковок, взвинчивая цены на парковку до 200 (!) руб/час», а теперь хотят запретить матерям перевозить детей в колясках в подземке.

По словам Бердник, она не представляет, как женщина с ребенком, сложенной коляской и сумками должна передвигаться в метро. Особенно зимой, когда ребенок тепло одет и немало весит. Бердник также напомнила о многодетных семьях.

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Женщина добавила, что в случае одобрения приказа Минтранса особенно тяжело придется мамам детей-инвалидов. По ее словам, такие дети могут быть уже большими, но все еще неспособными передвигаться самостоятельно. Пользователь считает, что руководство Минтранса создает такие условия, при которых маломобильные дети вынуждены сидеть дома «в четырех стенах».

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При составлении подобных правил она предложила приглашать родителей малышей, чтобы создавать законы, «соблюдение которых не будет связано с риском для жизни, унижением, стыдом и немощностью».

Другие пользователи поддержали Бердник. По их мнению, от таких правил «мамы с детьми очень пострадают». Они предложили создать петицию и попытаться добиться, чтобы «бредовые правила» не вступили в силу.

Ранее «Ридус» писал, о проекте приказа об утверждении типовых правил пользования метрополитеном, который на днях подготовил Минтранс.

Ведомство предложило наложить запрет на провоз малышей в детских колясках в метро в целом. То есть с колясками нельзя будет попасть на станции, а также в вагоны и межстанционные переходы. Такие ограничения прописаны в документе, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, в своде новых правил упоминается о запрете попрошайничества, а также предпринимательской деятельности без письменного разрешения перевозчика.

В случае его одобрения приказ вступит в силу 29 декабря 2018 года.