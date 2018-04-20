Многодетный отец бросил семью и объявил себя 6-летней девочкой

Канадский мужчина оставил жену и семерых детей, начав новую жизнь в качестве 6-летней девочки, сообщает Independent. По его словам, канадец больше не хочет быть взрослым.

46-летний многодетный отец, женившийся 23 года назад, объявил себя трансгендером. Сейчас он живет в приемной семье и заявляет, что больше не хочет быть взрослым.

“Я не отрицаю, что я был женат и имею детей. Но время движется вперед, и я решил стать ребенком”, — рассказал канадец. Мужчина пожаловался, что его жена не может принять его в качестве трансгендера. Многодетная мать попросила мужа либо перестать носить женские платья, либо покинуть семью.

“Но я не могу перестать быть трансгендером, как того хочет моя жена. Это все равно, что попросить меня стать выше или ниже ростом”, — прокомментировал канадец. По его словам, с тех пор, как он стал маленькой девочкой и живет в приемной семье, он прекрасно себя чувствует.