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Многодетный отец бросил семью и объявил себя 6-летней девочкой
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Многодетный отец бросил семью и объявил себя 6-летней девочкой 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Канадский мужчина оставил жену и семерых детей, начав новую жизнь в качестве 6-летней девочки, сообщает Independent. По его словам, канадец больше не хочет быть взрослым.
46-летний многодетный отец, женившийся 23 года назад, объявил себя трансгендером. Сейчас он живет в приемной семье и заявляет, что больше не хочет быть взрослым.
“Я не отрицаю, что я был женат и имею детей. Но время движется вперед, и я решил стать ребенком”, — рассказал канадец. Мужчина пожаловался, что его жена не может принять его в качестве трансгендера. Многодетная мать попросила мужа либо перестать носить женские платья, либо покинуть семью.
“Но я не могу перестать быть трансгендером, как того хочет моя жена. Это все равно, что попросить меня стать выше или ниже ростом”, — прокомментировал канадец. По его словам, с тех пор, как он стал маленькой девочкой и живет в приемной семье, он прекрасно себя чувствует.
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