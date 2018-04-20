«Реальный Пиноккио» — мальчик с частью мозга в огромном носу

У Олли Трезиса врожденное отклонение, в результате которого часть мозга мальчика стала формироваться в его носу. Это произошло из-за трещины в черепной коробке. Мама называет своего ребенка «реальный Пиноккио», потому что он действительно похож на мультяшного героя. Ради возможности нормально дышать малышу пришлось пройти через сложные операции.

Еще на УЗИ врачи заметили рост мягких тканей на лице плода, но Эми не избавилась от ребенка и родила его в 2014 году.

Когда женщина увидела новорожденного сына, от удивления она даже не смогла найти нужных слов.

Дефект ребенка «заставляет» мозг проростать через отверстия в черепе. У Олли мешок вырос на носу и продолжал увеличиваться еще несколько месяцев.

Мама боялась предстоящих операций сына, ведь он был еще совсем крошечным и хрупким. Она молилась, лишь бы не потерять своего мальчика.

Но 2-часовая операция прошла успешно. Олли вскрыли череп и удалили мешок с мозговой жидкостью. Мама мальчика сильно переживала, но был улыбчивым и позитивным ребенком, благодаря чему Эми легче пережила все трудности. 22-летнюю девушку шокировали злобные комментарии интернет-польхователей, которые называли ее сына «уродливым» и писали, что «было бы лучше ему вообще не появляться на свет».

Эми говорит, что Олли для нее совершенный ребенок: «Это мой маленький реальный Пиноккио, и я безумно его люблю». Сейчас мальчик живет обычной жизнью. Он любит играть с сестренкой Аннабель и купаться в бассейне.

Он приносит мамочке только радость! Даже Аннабель стала ревновать, потому что из-за носа мальчику уделяют больше внимания. Эми сейчас активно распространяет историю своего ребенка в интернете, чтобы люди научились принимать детей с отклонениями. «Я не хочу, чтобы кто-то еще читал в адрес своего малыша обидные комментарии, как это было со мной. Мне кажется, что донесение до всех информации об «особенных» детках — это лучший способ борьбы с агрессией и негативными замечаниями».