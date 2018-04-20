Елена Вяльбе: Мне кажется, у меня в документах какая-то ошибка. Мне не 50, точно!

Трехкратная олимпийская чемпионка в эстафете (1992, 1994, 1998), 14-кратная чемпионка мира (1989, 1991, 1993, 1995, 1997), пятикратная победительница общего зачета Кубка мира (1989, 1991, 1992, 1995, 1997), президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе рассказала, какие чувства вызывает у неё 50-летний юбилей.

— Не поверите — никаких. Просто это хороший повод встретить друзей, с которыми долгое время не виделись, отдохнуть вместе, выпить, закусить. Отмечаю я вообще в два раза. 20 апреля — с родными и близкими, а 24-го — в здании Олимпийского комитета России (ОКР), там будут коллеги из федерации и из регионов. Надеюсь, меня хватит на эти два дня.

— Есть ощущение праздника?

— Так это и есть праздник. Но я не думаю, что 50 лет — это какой-то рубеж. Недавно разговаривала с Ларисой Лазутиной , и она удивлялась, нафига я такие деньги трачу на дни рождения. А я просто рада, что родители дали мне жизнь. Всегда отмечаю этот день!

— Родные и близкие — это сколько людей?

— В оба дня планирую по 120 человек.

— Самый неожиданный подарок, который получали?

— Главное, чтобы никто не подарил животное. Я и выбросить не могу, но у меня нет времени за ним ухаживать. Все остальное приемлемо.

— А дарили животных?

— Бывало, но не на день рождения. Дарили попугая, питона.

— Питона?!

— Да. Но супруг и дети предложили выбирать: «Либо мы, либо питон». Пришлось отдать Гришку в добрые и надежные руки. Он живет у них уже лет 10.

— Он большой?

— Был маленький, а сейчас метров шесть. Для неволи это нормально.

— Сколько он у вас прожил?

— Месяца два-три. У него был террариум. Покупала питону каких-то мышек. Летом выпускали на улицу. Правда, мама всегда кричала — ей казалось, что он ползает исключительно за ней. Кроме меня дома вообще змей никто особо не любит. Хотя питон — не опасен. Главное следить, чтобы он не сделал третий виток вокруг чего-то. Тогда у него мышцы будут ослаблены и удушить человека он не сможет.

— Самый дорогой подарок, который позволяли себе?

— Машина. Это было после Олимпиады в Сочи. Надо было себя чем-то порадовать.

— Как вы праздновали дни рождения в детстве?

— В детстве мама работала завскладом, и у нас всегда были конфеты, которые не продавались в магазине. Была привилегированным ребенком. На дни рождения всегда собиралось много детей — из секции, со школы, с улицы. Праздновали бурно, особенно когда жили в своем доме.

— Был в детстве какой-то подарок, который всегда хотели?

— Собака у нас была всегда, велосипед тоже был. Просила, наверное, только пианино и лыжи. Хотела быть пианисткой, но мама его так и не купила (смеется).

— Вы в плане материнства вообще героиня — первый ребенок в 1987-м, затем 2002-й, Варвара в 2014-м…

— Я пока еще не остановилась на достигнутом. Если бог даст, с удовольствием рожу еще одного ребенка. Думаю, об этом все знают, но думают, что я уже старенькая.

— Многие боятся рожать после 35, считают, что поздно. А как вы к этому относились в 45?

— Не думала об этом. Мне кажется, у меня в документах какая-то ошибка. Мне не 50, точно! И тогда было не 45 — очень хорошо себя чувствовала всю беременность. Не ощущаю своего возраста, и мне не страшно.

— Варя родилась в январе 2014-го, на пике подготовки к домашней Олимпиаде в Сочи. Тяжело было совмещать — новорожденный ребенок и команда, которая идет к главному старту в жизни?

— Я как работала, так и продолжила работать. Родила в понедельник, а в пятницу уже была на работе. Везде ездила, никаких проблем. Не понимаю, в чем проблема — это же не болезнь, а состояние души. Не верьте женщинам, когда они начинают капризничать. Я чувствовала себя прекрасно. Единственное, стала меньше летать — если острой необходимости не было.

— До того понедельника, когда последний день были на работе?

— В пятницу. Через три дня после родов выписалась — и снова на работу.

— И вскоре после этого уже были в Сочи?

— Да, улетела 1 февраля. Варя была с няней. Хорошо, что были люди, которые были готовы помочь.

— У вас была мегакрутая спортивная карьера, сейчас замечательная семья с тремя детьми и любимым мужем… Но есть ли у вас еще какие-то мечты?

— Первое, что хочется — это чтобы не было войны. Ее я боюсь больше всего. А если говорить о себе, то скажу так: счастье заключается не только в наличии детей и их здоровье, а в том, чтобы и они сами были счастливы, тогда любая мама счастлива. Поэтому хочу, чтобы мои дети, муж, родители мужа, были здоровы и счастливы. А в остальном, а что мне еще надо? Но если вспомнить и работу, то я очень хочу, чтобы наши девчонки стали олимпийскими чемпионками. Сказала им, что пока они не станут, я не уйду (улыбается). И, конечно, молюсь, и если Бог даст ребенка, то буду на 110-м небе от счастья. И, конечно, счастье, когда ты востребован и нужен людям.