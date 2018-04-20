«Неловкое движение и поминай, как звали». Опасную прогулку детей у реки снял нижегородец

Двое подростков прохаживались одни на причале по узкому парапету, почти залитому водой. Опасность таких прогулок понятна всем. Однако читатели обвинили автора видео в черствости.

— Уважаемые родители, потом реветь будем — как же так случилось? — написал под видеороликом Самир Рублев. — Включайте голову, проводите беседу со своими детьми!

— Одно неловкое движение, ветер дунул чуть сильнее… и все, поминай, как знали, — Ирина Ремизова

— Очень круто снять и выложить и сказать «никому нет дела до этого», — Катерина Мико. — Начните с себя — могли бы окликнуть, пригрозить, позвонить в полицию.

— Вообще то в таких случаях лучше молчать, чтобы не испугать, — парирует Александр Москвичев. — Думайте головой господа комментаторы.

— Крикнуть на ребенка находящегося в опасной ситуации, это же как надо додуматься, — соглашается Анна Ненашева. — Автор прав, что родители прежде должны думать о детях, а не посторонние люди. Мой ребенок это только моя ответственность!

Сейчас идет половодье и река притягивает подростков. Поэтому родителям действительно стоит быть бдительнее и разговаривать с детьми на тему безопасности жизни. Особенно, если водоемы находятся в шаговой доступности от школы и дома.

Ранее мы писали о том, как тринадцатилетний мальчик утонул в бассейне.