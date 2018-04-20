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В перинатальном центре в Щелкове спасли ребенка, который весил менее 500 граммов
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В перинатальном центре в Щелкове спасли ребенка, который весил менее 500 граммов 

Вести Подмосковья 3 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
Девочку с экстремально низкой массой тела выходили в Щелковском перинатальном центре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Глава ведомства Дмитрий Марков сообщил, что врачи щелковского перинатального центра спасли жизнь девочке, при рождении весившей 490 граммов.
Уточняется, что ребенок родился раньше срока — на 23-24-й неделе. «После рождения малышка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Питание она получала через специальный зонд и внутривенно. Специалисты перинатального центра провели ребенку кардиохирургическую операцию, после — научили обходиться без ИВЛ», –рассказал Дмитрий Марков, его слова приводятся в материале.
Девочка находилась в медучреждении более 100 дней, за это время она окрепла, сейчас ее масса тела увеличилась до 1820 граммов. В ближайшее время мама и малыш будут выписаны, заключается в материале.
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