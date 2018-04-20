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Устами подростка: «Не надо разговаривать с нами, как с малышами!»
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Устами подростка: «Не надо разговаривать с нами, как с малышами!» 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Премьера рубрики! Теперь родителям будет проще найти общий язык со своими детьми! «Летидор» запускает видеоблог «Устами подростка»! В ней наш эксперт, сын телеведущей и мамы троих детей Тутты Ларсен 12-летний Лука будет рассказывать о том, что же на самом деле родители делают не так при воспитании подростков и какой подход к ребенку нужен в той или иной ситуации.
Открывает нашу рубрику видеоролик, тема которого всегда была очень острой. Вы наверняка не раз слышали недовольный возглас ребенка «Мама, я уже взрослый!». Многие родители не совсем понимают, о чем речь, и продолжают нянчиться со своими подростками.
Никто лучше ребенка не сможет объяснить взрослому, какие же ошибки он совершает.
Поэтому всю самую важную информацию по этому вопросу вы узнаете из первых уст.
Лука четко и по делу раскритиковал поведение взрослых и дал дельный совет, который поможет вам наладить общение с вашим сыном или дочерью.
Смотрите видео, запоминайте советы из ролика и пробуйте их на практике!
Благодарим семейное кафе «АндерСон» за помощь в проведении съемки.
Видео: Анна Егорова
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