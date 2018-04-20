Следователи проверяют видео избиения мальчика в школе под Петербургом

Инцидент произошел в поселке Большая Ижора во вторник. На ученика шестого класса напали в кабинете. Издевательства сняли на видео. На ребенка бьют кулаками, а когда он падает и закрывает голову руками, начинают пинать ногами. Несколько ударов попали ему по голове. На заднем плане слышны крики детей, которые подбадривают обидчиков. Видео заканчивается на том, что пострадавший мальчик опрокидывает парту и выбегает из кабинета. По данным СМИ, ребенка часто избивали в школе. Родители знали о конфликтах с одноклассниками, но не хотели раздувать скандал. Но после того избиения в классе мама мальчика отправилась в школу, где ей и показали видео драки.