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Следователи проверяют видео избиения мальчика в школе под Петербургом
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Следователи проверяют видео избиения мальчика в школе под Петербургом 

Авторадио 2 часа назад
Инцидент произошел в поселке Большая Ижора во вторник. На ученика шестого класса напали в кабинете. Издевательства сняли на видео. На ребенка бьют кулаками, а когда он падает и закрывает голову руками, начинают пинать ногами. Несколько ударов попали ему по голове. На заднем плане слышны крики детей, которые подбадривают обидчиков. Видео заканчивается на том, что пострадавший мальчик опрокидывает парту и выбегает из кабинета. По данным СМИ, ребенка часто избивали в школе. Родители знали о конфликтах с одноклассниками, но не хотели раздувать скандал. Но после того избиения в классе мама мальчика отправилась в школу, где ей и показали видео драки.
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