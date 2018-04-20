Весенний мастер-класс для малышей прошел в Доме творчества «Ховрино»

В среду, 18 апреля, в Доме творчества «Ховрино» прошло мероприятие «Весенняя капель». Мастер-класс, посвященный наступлению весны, проводил коллектив вокального ансамбля «Музыкальный калейдоскоп».

— Малыши с удовольствием показывали родителям, чему научились за время занятий в студии. Распевные лирические песни сменялись шуточными игровыми музыкальными композициями. Малыши научились не только петь и танцевать, но играть на доступных их возрасту народных музыкальных инструментах: многие песни звучали под аккомпанемент колокольчиков, дудочек, ложек, — сообщили в ДТ.

Напомним, Дом творчества «Ховрино» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. (то)