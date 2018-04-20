В Сети появилось первое фото сына Джорджа и Амаль Клуни

Поклонники Джорджа и Амаль Клуни ликуют — в Сети опубликовали первое фото маленького сына одной из самых красивых голливудских пар. Папарацци сфотографировали супругу звезды сериала «Скорая помощь» возле автомобиля. На снимках отчетливо видно лицо одного из двойняшек, появившихся на свет в прошлом году.

Поклонники предположили, что на снимке малыш Александр. Друзья актера и его супруги не раз отмечали, что мальчик очень похож на своего знаменитого папу. Судя по свежим кадрам, сделанным фотографами, это чистая правда.

Напомним, Джордж Клуни Амаль Аламуддин поженились в 2014 году, а в феврале 2017 года стало известно, что пара ждет первенца. 6 июня минувшего года чета Клуни впервые стала родителями.

Фото: instagram, globallookpress