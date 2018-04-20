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Гурцкая назвала идею запретить детские коляски в метро дискриминационной
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Гурцкая назвала идею запретить детские коляски в метро дискриминационной 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Предложение Минтранса по запрету перевозки детей в колясках в метро — дискриминационное, следует подумать о том, как облегчить передвижение с маленькими детьми в метрополитене, а не идти путем запретов, считает заслуженная артистка России, глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.
Минтранс РФ разработал проект единых правил пользования метрополитеном в РФ. Проект, в частности, предполагает запрет на перевозку в метро детей в детских колясках. Сейчас пассажирам запрещено перевозить детей в колясках только на эскалаторах. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла, что обратится в Министерство транспорта с просьбой разъяснить законопроект о запрете перевозки детей в колясках в метро, так как считает, что эти меры избыточны и могут представлять угрозу.
"Есть ситуации, когда единственный способ добраться с маленьким ребенком до места назначения — это метро. А есть и особые случаи, когда ребенок может быть только в коляске. Конечно, пассажир с коляской в вагоне занимает значительно больше места, но запрет — это прямой путь к сегрегации и нарушению основных прав родителей с малышами", — заявила Гурцкая РИА Новости.
"Эта норма не может быть принята, поскольку дискриминирует тысячи россиян. И министерству лучше надо думать о том, как облегчить передвижение с колясками в метро, например, проектирование лифтов и прочих приспособлений, а не идти методами нелепых запретов", — добавила Гурцкая.
Ранее сообщалось, что Минтранс РФ после публичных обсуждений может скорректировать документ, запрещающий перевозку в метрополитене детей в колясках.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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