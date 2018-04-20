Ещё
50-летний Дэниэл Крейг снова станет папой
Далее:
Читайте также:
Ещё

50-летний Дэниэл Крейг снова станет папой 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
50-летний английский актер Дэниэл Крейг, получивший широкую известность благодаря яркому исполнению роли Джеймса Бонда в фильмах о приключениях Агента 007, уже в ближайшем будущем снова станет папой. Его супруга, 48-летняя актриса Рэйчел Вайс, беременна.
Для актеров малыш станет первым совместным ребенком, однако и у Дэниэла, и у Рэйчел есть дети от прошлых отношений.
Мы с Дэниэлом так счастливы. У нас будет маленький человек. Мы не можем дождаться встречи с ним или с ней. Это такая загадка,
сообщила супруга Крейга журналистам New York Times.
Напомним, совсем недавно Дэниэл и Рэйчел вышли в свет, посетив благотворительный вечер в Нью-Йорке, — и бдительные представители СМИ обратили внимание на довольно свободный наряд актрисы. И вот теперь пара официально подтвердила, что ждет малыша.
Фото: splashnews.com  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
«В Контакте» и  «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Устами подростка: «Не надо разговаривать с нами, как с малышами!» Смотрите, как отреагировал дедушка, когда впервые увидел внучку Ксения Бородина отчитала подписчиков за «грязные» комментарии в адрес детей
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды девяностых, которых сегодня не узнать28
За какой секс женщины готовы платить24
Самые скандальные фото знаменитостей25
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь5
Женщины разделись во имя уродства17
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение