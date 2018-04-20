50-летний Дэниэл Крейг снова станет папой 

50-летний английский актер Дэниэл Крейг, получивший широкую известность благодаря яркому исполнению роли Джеймса Бонда в фильмах о приключениях Агента 007, уже в ближайшем будущем снова станет папой. Его супруга, 48-летняя актриса Рэйчел Вайс, беременна.
Для актеров малыш станет первым совместным ребенком, однако и у Дэниэла, и у Рэйчел есть дети от прошлых отношений.
Мы с Дэниэлом так счастливы. У нас будет маленький человек. Мы не можем дождаться встречи с ним или с ней. Это такая загадка,
сообщила супруга Крейга журналистам New York Times.
Напомним, совсем недавно Дэниэл и Рэйчел вышли в свет, посетив благотворительный вечер в Нью-Йорке, — и бдительные представители СМИ обратили внимание на довольно свободный наряд актрисы. И вот теперь пара официально подтвердила, что ждет малыша.
Фото: splashnews.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,
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