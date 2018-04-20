50-летний Дэниэл Крейг снова станет папой

Для актеров малыш станет первым совместным ребенком, однако и у Дэниэла, и у Рэйчел есть дети от прошлых отношений.

Мы с Дэниэлом так счастливы. У нас будет маленький человек. Мы не можем дождаться встречи с ним или с ней. Это такая загадка,

Напомним, совсем недавно Дэниэл и Рэйчел вышли в свет, посетив благотворительный вечер в Нью-Йорке, — и бдительные представители СМИ обратили внимание на довольно свободный наряд актрисы. И вот теперь пара официально подтвердила, что ждет малыша.

Фото: splashnews.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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