У Дэниела Крэйга и Рэйчел Вайс родится первый общий ребенок

«Дэниел и я так счастливы», призналась актриса в ходе интервью. «У нас появится маленький человечек. Мы с нетерпением ждем, когда же, наконец, познакомимся с ним или с ней — это все так таинственно».