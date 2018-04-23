У Дэниела Крэйга и Рэйчел Вайс родится первый общий ребенок 

48-летняя Рэйчел Вайс и 50-летний Дэниел Крэйг принимают поздравления: в этом году у них родится первый общий ребенок. Беременность подтвердила сама Рэйчел в интервью The New York Times.
«Дэниел и я так счастливы», призналась актриса в ходе интервью. «У нас появится маленький человечек. Мы с нетерпением ждем, когда же, наконец, познакомимся с ним или с ней — это все так таинственно».
Рэйчел и Дэниел женаты уже 7 лет (свадьба состоялась в июне 2011 года в Нью-Йорке, на чрезвычайно скромную церемонию звезды пригласили всего 4 гостей). У обоих актеров есть дети от предыдущих отношений: у Крэйга — 25-летняя дочь, Элла, от первого брака, а у Вайс — 11-летний сын, Генри, которого она воспитывает вместе с отцом ребенка, режиссером Дарреном Аронофски. попкорнnews