Поехали! Где звезды отдыхают с детьми?

Алессандра Амбросио

Начало апреля Алессандра провела с детьми на северном берегу острова Оаху на Гавайях. В отпуске супермодель была вместе с сыном Ноа Фениксом и дочерью Аней Луизой. Сразу после этого Алессандра отпраздновала свой 37-ой день рождения в Лос-Анджелесе и провела выходные на музыкальном фестивале Coachella.

Джессика с супругом Кэшем Уорреном и дочерьми Онор Мари и Хэвен Гарнер также отдыхали на острове Оаху на Гавайях. Там семья остановилась в отеле Four Seasons. Это был последний отпуск до очередного пополнения семьи. В Новый год актриса родила сына — малыша Хейса.

Хейди Клум

В марте Хейди вместе с детьми путешествовала по Китаю. 13-летняя Хелена, 12-летний Генри, 8-летняя Лу и 11-летний Йохан побывали в Пекине, на Великой Китайской стене и в Гонконге.

Начало апреля Сальма вместе с дочерью Валентиной Паломой Пино провела в Диснейленде. Компанию звезде составила продюсер Кимберли Мюллер с детьми.

В свой первый год жизни дочь Крисси и Джона Луна успела уже побывать за океаном. Для первого отпуска в полном составе семья выбрала Италию: озеро Комо и Венецию. Сейчас пара ожидает рождения второго ребенка. Уже известно, что это будет мальчик.

Кети Топурия

Январь Кети Топурия с дочерью Оливией провела в Тайланде на острове Пхукет. 15 июня малышке исполнится три года.

Лена Перминова

В феврале Лена с семьей отдыхали на Мальдивах. В своем Instagram девушка охотно делилась снимками четырехлетней Ариши. Для отпуска Лена с мужем выбрали один из отелей сети Soneva.

Уже в марте семья в полном составе отправилась в Марокко, а Лена даже призналась в Instagram, что оставила свое сердце в Маракеше. Но в Африке ее с детьми ждал не только отдых. Вместе с сыновьями Егором и Никитой и дочерью Ариной они снялись для майского номера русского Elle

Ксения Собчак

В апреле после окончания предвыборной кампании Ксения с мужем Максимом Виторганом и сыном Платоном отдыхали в Таиланде на острове Ко-Куд. Звезды выбрали одну из вилл в отеле Soneva Kiri.

«My happy place» — так Кейт Хадсон подписала снимок, сделанный во время отдыха в Греции с детьми. Еще одно любимое направление звезды и ее сыновей (6-летнего Бингама и 14-летнего Райдера) — Гавайи. Сейчас Кейт ожидает рождения третьего ребенка.

Рита Дакота

23 октября Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями. На свет появилась их дочь Мия. А уже после Нового года семья в полном составе поехала зимовать на Бали. Чуть позже в своем Instagram Рита написала трогательное письмо о том, почему отдых с детьми до года — это здорово!

Апрель Наоми начала с отдыха в Тулуме в Мексике. Вместе с сыновьями (10-летним Александером и 9-летнем Сэмюэлем) они остановились в ритрит-отеле Luv Tulum Hotel.

Этой весной Хилари отпраздновала 6-летие сына Луки на Багамских островах. Для отдыха семья выбрала отель Atlantis.

Начало весны Кэтрин с семьей провела в Мексике. Ребята отдыхали в полном составе: Кейт с мужем Джошем Келли и их трое детей — годовалый Джошуа, 5-летняя Аделаида и 9-летняя Нэнси.

Кэндис Свейнпол

Начало года Кэндис (сейчас супермодель беременна вторым ребенком) вместе с семьей провела в Бразилии в отеле UXUA Casa Hotel & Spa. Кэндис с сыном Анакой отдыхали в компании Даутцен Крус и ее детей — Филлена и Миллены.

Фото: Instagram