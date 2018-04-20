Ещё
Поехали! Где звезды отдыхают с детьми?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поехали! Где звезды отдыхают с детьми? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Где «зимовали» Рита Дакота и Влад Соколовский с малышкой Мией? По какой стране путешествала Хейди Клум с детьми? В каком отеле останавливались Ксения Собчак, Максим Виторган и их сын Платон? BeautyHack рассказывает о любимых travel-направлениях звездных семей.
Алессандра Амбросио
Начало апреля Алессандра провела с детьми на северном берегу острова Оаху на Гавайях. В отпуске супермодель была вместе с сыном Ноа Фениксом и дочерью Аней Луизой. Сразу после этого Алессандра отпраздновала свой 37-ой день рождения в Лос-Анджелесе и провела выходные на музыкальном фестивале Coachella.
Джессика Альба
Джессика с супругом Кэшем Уорреном и дочерьми Онор Мари и Хэвен Гарнер также отдыхали на острове Оаху на Гавайях. Там семья остановилась в отеле Four Seasons. Это был последний отпуск до очередного пополнения семьи. В Новый год актриса родила сына — малыша Хейса.
Хейди Клум
В марте Хейди вместе с детьми путешествовала по Китаю. 13-летняя Хелена, 12-летний Генри, 8-летняя Лу и 11-летний Йохан побывали в Пекине, на Великой Китайской стене и в Гонконге.
Сальма Хайек
Начало апреля Сальма вместе с дочерью Валентиной Паломой Пино провела в Диснейленде. Компанию звезде составила продюсер Кимберли Мюллер с детьми.
Крисси Тейген и Джон Ледженд
В свой первый год жизни дочь Крисси и Джона Луна успела уже побывать за океаном. Для первого отпуска в полном составе семья выбрала Италию: озеро Комо и Венецию. Сейчас пара ожидает рождения второго ребенка. Уже известно, что это будет мальчик.
Кети Топурия
Январь Кети Топурия с дочерью Оливией провела в Тайланде на острове Пхукет. 15 июня малышке исполнится три года.
Лена Перминова
В феврале Лена с семьей отдыхали на Мальдивах. В своем Instagram девушка охотно делилась снимками четырехлетней Ариши. Для отпуска Лена с мужем выбрали один из отелей сети Soneva.
Уже в марте семья в полном составе отправилась в Марокко, а Лена даже призналась в Instagram, что оставила свое сердце в Маракеше. Но в Африке ее с детьми ждал не только отдых. Вместе с сыновьями Егором и Никитой и дочерью Ариной они снялись для майского номера русского Elle.
Ксения Собчак
В апреле после окончания предвыборной кампании Ксения с мужем Максимом Виторганом и сыном Платоном отдыхали в Таиланде на острове Ко-Куд. Звезды выбрали одну из вилл в отеле Soneva Kiri.
Кейт Хадсон
«My happy place» — так Кейт Хадсон подписала снимок, сделанный во время отдыха в Греции с детьми. Еще одно любимое направление звезды и ее сыновей (6-летнего Бингама и 14-летнего Райдера) — Гавайи. Сейчас Кейт ожидает рождения третьего ребенка.
Рита Дакота
23 октября Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями. На свет появилась их дочь Мия. А уже после Нового года семья в полном составе поехала зимовать на Бали. Чуть позже в своем Instagram Рита написала трогательное письмо о том, почему отдых с детьми до года — это здорово!
Наоми Уоттс
Апрель Наоми начала с отдыха в Тулуме в Мексике. Вместе с сыновьями (10-летним Александером и 9-летнем Сэмюэлем) они остановились в ритрит-отеле Luv Tulum Hotel.
Хилари Дафф
Этой весной Хилари отпраздновала 6-летие сына Луки на Багамских островах. Для отдыха семья выбрала отель Atlantis.
Кэтрин Хейгл
Начало весны Кэтрин с семьей провела в Мексике. Ребята отдыхали в полном составе: Кейт с мужем Джошем Келли и их трое детей — годовалый Джошуа, 5-летняя Аделаида и 9-летняя Нэнси.
Кэндис Свейнпол
Начало года Кэндис (сейчас супермодель беременна вторым ребенком) вместе с семьей провела в Бразилии в отеле UXUA Casa Hotel & Spa. Кэндис с сыном Анакой отдыхали в компании Даутцен Крус и ее детей — Филлена и Миллены.
Фото: Instagram
BeautyHack.ru: последние новости
Елена Кулецкая станет мамой во второй раз! 5 причин, почему Вам нужна клетчатка (и где Ее взять) Обман зрения: 10 объемных стрижек для тонких волос
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды девяностых, которых сегодня не узнать28
За какой секс женщины готовы платить24
Самые скандальные фото знаменитостей25
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь5
Женщины разделись во имя уродства17
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение