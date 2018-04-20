Потерявшей мужа Юлии Ауг дочь помогает бороться с приступами депрессии

Юлия Ауг одно время была женой Степана Золотухина. От него актриса родила дочь Полину. С появлением ребенка в семье у нее начались финансовые проблемы, а затем разладились и отношения с мужем. После развода она вновь обрела счастье летом 2000 года, когда вышла замуж за оператора Андрея Скулова. Однако в 2015 году он умер во сне. После потери мужа Юлия отчаялась обрести свое счастье.

На днях актриса дала интервью, в котором рассказала о некоторых своих ролях, а также о том, как она живет сейчас. По ее словам, со своей 21-летней дочерью она находится в дружеских отношениях. Отметим, что до десяти лет наследница жила то со своим отцом, то с родителями мамы. Тогда Ауг занималась своей карьерой. Артистка припомнила период, когда ее дочь очень странно одевалась. Сначала она ей ничего не говорила, а затем решила спросить, что за странный стиль предпочитает Полина. Выяснилось, что у девушки просто не было денег, чтобы приобрести подобающие наряды.