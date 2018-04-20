Ещё
В Самаре ищут 13-летнего подростка, который ушел из дома 10 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Самаре ищут 13-летнего подростка, который ушел из дома 10 апреля 

63.ru 45 минут назад
Фото: 63.ru
Полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают Никиту Ананьева, который ушел из дома на улице Воронежской 10 апреля.
— О пропаже ребенка в полицию заявил отец мальчика, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. Приметы ребенка: рост 160 см, телосложение худощавое, глаза разные, волосы темно-русые, стрижка короткая с челкой. На мальчике была темная куртка, синие джинсы, кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просьба сообщить в полицию или волонтерам отряда «Лиза Алерт».
63.ru: последние новости
Жительница Тольятти родила пятого ребенка, не доехав до больницы «Девочка запомнила улыбку насильника»: в Самарской области разыскивают педофила Горячие и соблазнительные: восемь красоток из Самарской области борются за титул Miss MAXIM
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды девяностых, которых сегодня не узнать28
За какой секс женщины готовы платить24
Самые скандальные фото знаменитостей25
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь5
Женщины разделись во имя уродства17
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение