В Самаре ищут 13-летнего подростка, который ушел из дома 10 апреля

Полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают Никиту Ананьева, который ушел из дома на улице Воронежской 10 апреля.

— О пропаже ребенка в полицию заявил отец мальчика, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. Приметы ребенка: рост 160 см, телосложение худощавое, глаза разные, волосы темно-русые, стрижка короткая с челкой. На мальчике была темная куртка, синие джинсы, кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просьба сообщить в полицию или волонтерам отряда «Лиза Алерт».